INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Putin Bertemu dan Berfoto dengan Warga Pasca Hadapi Pemberontakan Wagner

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |16:01 WIB
Putin Bertemu dan Berfoto dengan Warga Pasca Hadapi Pemberontakan Wagner
Presiden Rusia Vladimir Putin. (Foto: Reuters)
A
A
A

MOSKOW - Stasiun televisi pemerintah Rusia menunjukkan Presiden Vladimir Putin menemui “ratusan orang” di pusat kota Derbent, Dagestan, di Rusia selatan, pada Rabu (28/6/2023) malam. Dalam penampilan publik yang langka, Putin tampak bersalaman dan berpose untuk berfoto dengan warga.

Presiden Rusia itu berada di lokasi untuk menemui pemimpin Dagestan, Sergei Melikov. 

Momen itu terjadi beberapa hari setelah kepemimpinannya diguncang oleh pemberontakan yang gagal oleh kelompok tentara bayaran Wagner, yang dipimpin pendirinya, Yevgeny Prigozhin, yang merebut pangkalan-pangkalan militer dan kota Rostov-on-Don di Rusia selatan, sebelum bergerak menuju Moskow.

 BACA JUGA:

Prigozhin menghentikan apa yang disebutnya sebagai “pawai keadilan” ketika jarak kelompoknya dari ibu kota Rusia tinggal 200 kilometer. Ia melakukannya setelah intervensi pemimpin Belarusia Aleksandr Lukashenko.

(Rahman Asmardika)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
