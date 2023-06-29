Semarak Festival Mojobangkit 2023: Tampilkan Atraksi Seni Budaya dari Berbagai Daerah

MOJOKERTO - Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto kembali menggelar Festival Mojobangkit 2023, Selasa (27/6/2023). Agenda tahunan ini merupakan salah satu rangkaian perayaan Hari Jadi ke-105 Kota Mojokerto.

Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, peserta pawai tidak hanya dari Kota Mojokerto. Melainkan juga berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur turut unjuk gigi menampilkan kesenian dan budaya milik masing-masing

"Saat ini kita saksikan bersama, para peserta kirab diberangkatkan dari Alun-Alun Wiraraja, kebanggaan Kota Mojokerto. Dan bisa kita lihat barisan para peserta kirab di era perjuangan dan kemerdekaan, menggambarkan perjalanan hidup yang dinamis, gigih dan bercita-cita kuat,” ujar Wali kota Mojokerto Ika Puspitasari sekaligus membuka acara.

Pemberangkatan kirab diawali dengan penampilan drum band Gita Abdi Praja IPDN. Kemudian disusul penampulan atraksi seni budaya dari sejumlah daerah lainnya.

Antara lain pertunjukan Bantengan dari Kabupaten Mojokerto, kesenian Sawunggaling asal Kota Surabaya, Ronggolawe dari Kabupaten Jombang, seni tari khas Kabupaten Sidoarjo, dan Dongkrek asal Kabupaten Madiun.