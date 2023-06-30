Top! Pegadaian Kembali Meraih Predikat Best Company to Work di Asia

JAKARTA - PT Pegadaian kembali meraih penghargaan HR Asia Best Company to Work For 2023 selama lima tahun berturut-turut. Tak hanya itu, Pegadaian juga didapuk sebagai salah satu perusahaan peraih HR Asia Most Caring Company Awards 2023 oleh HR Asia Media, di malam penghargaan yang diselenggarakan di Jakarta pada Selasa (27/06/2023).

Kepala Divisi Operasional Human Capital PT Pegadaian Andi Ibrahim mengatakan penghargaan ini menjadi kebanggaan bagi seluruh Insan Pegadaian, sekaligus menjadi bukti bahwa perusahaan telah berhasil membentuk karyawannya untuk bertalenta dan berdaya saing.

“Kedua apresiasi ini sangat berarti bagi Pegadaian yang terus melakukan perbaikan dan inovasi disemua lini agar menjadi organisasi yang agile, berdaya saing dan mampu berinovasi. Semoga, penghargaan ini dapat memberi motivasi seluruh Insan Pegadaian untuk membuat perusahaan kita sebagai great place to work,” ucapnya.

Selain itu, Andi juga menambahkan, dalam lima tahun terakhir, Pegadaian terus melakukan pengembangan di bidang sumber daya manusia (SDM), khususnya dalam talent management, diversity, inklusi, modernisasi hingga penyediaan fasilitas kesehatan, sehingga menjadikan Pegadaian sebagai Best Company To Work seperti saat ini.

“Kami selalu berupaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang nyaman bagi seluruh Insan Pegadaian, untuk membantu memacu produktivitas mereka. Selain itu, perusahaan juga memberikan kesempatan pengembangan karir, serta mendorong terciptanya work life balance pada karyawan,” ujarnya.

Pegadaian kembali meraih predikat Best Company to Work di Asia. (Foto: dok Pegadaian)



