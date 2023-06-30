Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kisah Komandan Perang Tanpa Busana yang Bantu Inggris Merebut India, Pimpin Pasukan Berambut Gimbal

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |10:30 WIB
Kisah komandan perang tanpa busana yang bantu Inggris merebut India (Foto: William Pinch)
A
A
A

LONDON Prajurit ini digambarkan sebagai seorang komandan yang menakutkan, memimpin pasukan pribadi prajurit berambut gimbal, telanjang dengan berjalan kaki dan menunggang kuda, dipersenjatai dengan meriam ke medan perang.

Tapi Anupgiri Gosain juga seorang pertapa - seorang pria yang berbakti kepada dewa Hindu Siwa - atau seorang Naga sadhu, salah satu orang suci yang dihormati di India. Petapa telanjang berlumuran abu dengan rambut kusut ini membentuk sekte terkemuka dan sering terlihat di Kumbh Mela, festival keagamaan terbesar di dunia.

Menurut William R Pinch, penulis Warrior Ascetics and Indian Empires dan juga seorang sejarawan di Universitas Wesleyan, Connecticut, mengatakan Gosain adalah seorang "prajurit pertapa".

Yang pasti, Naga memiliki reputasi "menakutkan dan sulit diatur". Perbedaan yang jelas adalah bahwa Naga abad ke-18 "dipersenjatai dengan sangat baik dan disiplin", dan dikatakan sebagai "pasukan kavaleri dan infanteri yang sangat baik".

James Skinner, seorang perwira Perusahaan India Timur, memesan potret seorang prajurit Naga pada awal abad ke-19. Itu menggambarkan seorang pria, bertelanjang kaki dan hanya mengenakan sabuk kulit yang menopang pedangnya dan kantong berisi bubuk mesiu, amunisi, dan batu api. Rambutnya tebal dan kusut, dililitkan dengan rumit di kepalanya menyerupai helm pelindung. Menggenggam laras panjang senapan dengan tangan kirinya, dia menunjukkan tilak merah tua, simbol lambang, di dahinya.

"Naga memiliki reputasi yang baik sebagai pasukan kejut dan pertempuran jarak dekat. Di bawah Anupgiri, mereka berkembang menjadi pasukan infanteri dan kavaleri penuh yang dapat bersaing dengan yang terbaik," kata Pinch, dikutip BBC.

      
Telusuri berita news lainnya
