HOME NEWS INTERNATIONAL

Pengeluaran Kerajaan Inggris Dilaporkan Boros, Dikaitkan dengan Pemakaman Ratu hingga Penobatan Raja Charles III

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |11:30 WIB
LONDON – Pengeluaran Kerajaan Inggris dilaporkan boros melebihi Sovereign Grant dan pendapatan kerajaan lainnya. Hal ini terungkap setelah Rumah Tangga Kerajaan Inggris merilis laporan keuangan tahunan resmi untuk tahun 2022-2023 pada Kamis (28/6/2023).

Ini menghubungkan biaya tinggi dengan "periode transisi yang luar biasa" di Rumah Tangga Kerajaan. Termasuk melihat pemakaman Ratu Elizabeth II pada tahun lalu dan Penobatan Raja Charles III pada bulan Mei, serta proyek perbaikan yang sedang berlangsung di Istana Buckingham.

Secara total, pengeluaran bersih Rumah Tangga Kerajaan dilaporkan menjadi 107,5 juta poundsterling (USD136 juta), dibandingkan dengan total Sovereign Grant sebesar 86,3 juta poundsterling (USD109,1 juta) dan pendapatan tambahan sebesar 9,8 juta poundsterling (USD12,4 juta).

The Sovereign Grant – dana tahunan sekaligus dari pemerintah – pada dasarnya adalah rekening pengeluaran, yang mencakup biaya perjalanan, keamanan, staf, dan pemeliharaan istana kerajaan. Tiga sumber pendapatan utama keluarga Kerajaan adalah Sovereign Grant, perkebunan Kadipaten Lancaster dan Kadipaten Cornwall serta properti dan investasi pribadi mereka.

“Pengeluaran resmi lebih dari Sovereign Grant dan pendapatan tambahan yang diperoleh, dengan pengeluaran bersih sebesar 107,5 juta poundsterling (USD136 juta), meningkat 5% dari tahun sebelumnya karena pekerjaan signifikan yang berkaitan dengan Reservasi Istana Buckingham dan biaya terkait dengan perubahan Pemerintahan, serta dampak Indeks Harga Konsumen naik 10,1%,” kata Istana Buckingham dalam sebuah pernyataan, dikutip CNN.

Pengeluaran resmi yang tinggi membuat cadangan Sovereign Grant berkurang sebesar 20,7 juta poundsterling (USD26,2 juta) pada tahun lalu.

Halaman:
1 2 3
      
