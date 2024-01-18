Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Mundur Sementara dari Tugas Kerajaan, Putri Wales Jalani Masa Pemulihan Usai Operasi di Perut

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 18 Januari 2024 |12:15 WIB
Mundur Sementara dari Tugas Kerajaan, Putri Wales Jalani Masa Pemulihan Usai Operasi di Perut
Putri Wales jalani masa pemulihan usai operasi di perut (Foto: PA Media)
A
A
A

LONDON - Putri Wales sedang dalam pemulihan di rumah sakit (RS) setelah menjalani operasi. Catherine akan mundur dari tugas kerajaan selama berbulan-bulan setelah menjalani operasi untuk kondisi perut yang tidak dijelaskan secara spesifik namun tidak terkait dengan kanker.

Pengumuman kesehatan yang tidak terduga dibuat dalam waktu kurang dari dua jam pada Rabu (17/1/2024) sore. Termasuk pengumuman jika Raja Charles III akan menjalani prosedur medis minggu depan.

Detail mengenai kesehatan para bangsawan senior biasanya dirahasiakan dan hanya diumumkan kepada publik dalam keadaan terbatas, sehingga keputusan untuk merilis dua kabar penting dalam satu hari sangatlah mengejutkan.

Sekitar pukul 14:00 GMT, Istana Kensington mengungkapkan bahwa sang putri dirawat di rumah sakit swasta di pusat kota London pada Selasa (16/1/2024) untuk menjalani prosedur dan sedang dalam masa pemulihan di sana.

Sang putri dilaporkan dalam kondisi baik-baik saja, tetapi diperkirakan akan menghabiskan waktu hingga dua minggu di rumah sakit dan tidak terlihat publik sampai setelah Paskah karena ia melanjutkan pemulihan selama berbulan-bulan.

Hal ini terlihat jelas dari lamanya waktu yang dibutuhkan untuk pemulihan dan nada pernyataan dari pihak istana bahwa kondisinya serius, meski ditekankan bahwa prosedurnya telah direncanakan dan berhasil.

Istana menyerukan agar privasi medis sang putri dihormati.

"Dia berharap masyarakat akan memahami keinginannya untuk menjaga sebanyak mungkin kehidupan normal bagi anak-anaknya,” terangnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/18/18/2956613/raja-charles-akan-jalani-prosedur-medis-terkait-prostat-pada-minggu-depan-1iI5tEz0VL.jpg
Raja Charles Akan Jalani Prosedur Medis Terkait Prostat pada Minggu Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/15/18/2883342/baju-sweter-milik-putri-diana-laku-dijual-rp17-5-miliar-di-pelelangan-LpMjXU5Lpw.jpg
Baju Sweter Milik Putri Diana Laku Dijual Rp17,5 Miliar di Pelelangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/02/18/2875972/rekaman-terbaru-terungkap-puri-diana-pangeran-charles-kecewa-saat-pangeran-harry-lahir-karena-ingin-anak-perempuan-bukan-laki-laki-dGyUpxSJmp.jpg
Rekaman Terbaru Terungkap, Putri Diana: Pangeran Charles Kecewa saat Pangeran Harry Lahir karena Ingin Anak Perempuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/14/18/2864277/punya-batas-akhir-kesabaran-sumber-kerajaan-kate-middleton-tidak-akan-pernah-memaafkan-meghan-markle-icjvfz5qV7.jpg
Punya Batas Akhir Kesabaran, Sumber Kerajaan: Kate Middleton Tidak Akan Pernah Memaafkan Meghan Markle
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/29/18/2838931/pengeluaran-kerajaan-inggris-dilaporkan-boros-dikaitkan-dengan-pemakaman-ratu-hingga-penobatan-raja-charles-iii-0ALhRVKd2B.jpg
Pengeluaran Kerajaan Inggris Dilaporkan Boros, Dikaitkan dengan Pemakaman Ratu hingga Penobatan Raja Charles III
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/07/18/2826773/anak-pangeran-harry-dan-meghan-markle-putri-lilibet-ultah-ke-2-kerajaan-tak-kirim-ucapan-selamat-vib4naaxL0.jpg
Anak Pangeran Harry dan Meghan Markle Putri Lilibet Ultah ke-2, Kerajaan Tak Kirim Ucapan Selamat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement