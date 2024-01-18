Mundur Sementara dari Tugas Kerajaan, Putri Wales Jalani Masa Pemulihan Usai Operasi di Perut

LONDON - Putri Wales sedang dalam pemulihan di rumah sakit (RS) setelah menjalani operasi. Catherine akan mundur dari tugas kerajaan selama berbulan-bulan setelah menjalani operasi untuk kondisi perut yang tidak dijelaskan secara spesifik namun tidak terkait dengan kanker.

Pengumuman kesehatan yang tidak terduga dibuat dalam waktu kurang dari dua jam pada Rabu (17/1/2024) sore. Termasuk pengumuman jika Raja Charles III akan menjalani prosedur medis minggu depan.

Detail mengenai kesehatan para bangsawan senior biasanya dirahasiakan dan hanya diumumkan kepada publik dalam keadaan terbatas, sehingga keputusan untuk merilis dua kabar penting dalam satu hari sangatlah mengejutkan.

Sekitar pukul 14:00 GMT, Istana Kensington mengungkapkan bahwa sang putri dirawat di rumah sakit swasta di pusat kota London pada Selasa (16/1/2024) untuk menjalani prosedur dan sedang dalam masa pemulihan di sana.

Sang putri dilaporkan dalam kondisi baik-baik saja, tetapi diperkirakan akan menghabiskan waktu hingga dua minggu di rumah sakit dan tidak terlihat publik sampai setelah Paskah karena ia melanjutkan pemulihan selama berbulan-bulan.

Hal ini terlihat jelas dari lamanya waktu yang dibutuhkan untuk pemulihan dan nada pernyataan dari pihak istana bahwa kondisinya serius, meski ditekankan bahwa prosedurnya telah direncanakan dan berhasil.

Istana menyerukan agar privasi medis sang putri dihormati.

"Dia berharap masyarakat akan memahami keinginannya untuk menjaga sebanyak mungkin kehidupan normal bagi anak-anaknya,” terangnya.