HOME NEWS NASIONAL

Idul Adha Pasca-Pandemi, Jadi Momen Berbagi dan Bangkit dari Keterpurukan

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |10:04 WIB
Idul Adha Pasca-Pandemi, Jadi Momen Berbagi dan Bangkit dari Keterpurukan
Wakil Presiden Maruf Amin (Foto: Satwapres)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengajak masyarakat Indonesia merayakan Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah dalam kesederhanaan dan penuh rasa syukur.

Apalagi, perayaan Idul Adha tahun ini pertama setelah tiga tahun dilaksanakan pada masa pandemi Covid-19 dan kini masuk endemi. Sehingga, masyarakat akan merayakan Idul Adha dengan semarak.

“Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahilham. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah kepada seluruh saudaraku umat Islam di manapun berada,” kata Wapres dalam rekaman video yang diterima, Rabu 28 Juni.

Wapres mengatakan, Hari Raya Idul Adha atau Kurban mengandung pesan mulia mencontoh keteladanaan Nabi Ibrahim AS.

“Keteladanan Nabi Ibrahim AS mengandung pesan mulia tentang keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT yang tidak tercela.”

Halaman:
1 2
      
