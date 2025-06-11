Pria Ini Ngamuk Gegara Tak Ada Penyembelihan Kurban di Balai Kota Solo

SOLO - Satuan Reskrim Polresta Solo menangkap seorang pria berinsial J (62) warga Kelurahan Joyontakan, Kecamatan Serengan, Kota Solo, karena merusak fasilitas di Balai Kota Solo.

Kasat Reskrim Polresta Solo, AKP Prastiyo Triwibowo mengatakan, pelaku kecewa lantaran di Balai Kota Solo tidak ada aktivitas pembagian daging kurban. Sebab saat kejadian tersebut, bertepatan dengan hari cuti bersama.

"Alasan masuk ke Balai Kota, dari versi yang bersangkutan bertujuan untuk mencari pembagian daging kurban. Dikira di Balkot ada penyembelihan makanya yang bersangkutan ingin ikut mendapatkan daging kurban. Ternyata tidak ada, makanya secara spontanitas marah," kata Prastiyo, Selasa (10/6/2025).

Namun saat ini polisi masih mendalami motif tersebut. Sebab, kesaksian itu diungkapkan sendiri oleh pelaku.

Dalam melakukan perusakan, pelaku menggunakan paving, dan tongkat yang ujungnya ada pisaunya. Aksi pelaku diketahui petugas keamanan di Balai Kota Solo, lalu dilaporkan ke pihak kepolisian.

"Satpam mengetahui ada kejanggalan karena beberapa mobil ada yang pintunya terbuka dan pecah kaca. Kemudian penelusuran pelaku masih di dalam kantor Disdukcapil," terangnya.