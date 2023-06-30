Bacaleg Perindo Clemens Efraim: Idul Adha Momen Tingkatkan Kepedulian Sesama

GORONTALO UTARA - Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) DPR RI dari Partai Perindo dapil Gorontalo Clemens Efraim ikut membagikan daging kurban kepada masyarakat di Kabupaten Gorontalo Utara, Jumat (30/6/2023).

Pembagian daging kurban ini merupakan kegiatan DPD Partai Perindo Gorontalo Utara dalam momentum perayaan Idul Adha 1444 H. Clemens mengajak masyarakat di Gorontalo Utara untuk memaknai peristiwa kurban sebagai momentum kepasrahan kepada Tuhan.

Selain itu, kegiatan ini bagian dari implementasi Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera.

"Kegiatan kurban ini sekaligus untuk meningkatkan kepedulian sesama. Apa yang kita miliki boleh bermanfaat baik bagi banyak orang," ujar Clemens, Jumat (30/6/2023).

Partai Perindo yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 ini melakukan penyembelihan sapi kurban di Kantor Sekretariat DPD Partai Perindo Kabupaten Gorontalo Utara. Kegiatan ini sejalan dengan tujuan visi Partai Perindo yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024.

(Khafid Mardiyansyah)