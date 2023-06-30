Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Bacaleg Perindo Clemens Efraim: Idul Adha Momen Tingkatkan Kepedulian Sesama

Faradila Alim , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |22:30 WIB
Bacaleg Perindo Clemens Efraim: Idul Adha Momen Tingkatkan Kepedulian Sesama
A
A
A

GORONTALO UTARA - Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) DPR RI dari Partai Perindo dapil Gorontalo Clemens Efraim ikut membagikan daging kurban kepada masyarakat di Kabupaten Gorontalo Utara, Jumat (30/6/2023).

Pembagian daging kurban ini merupakan kegiatan DPD Partai Perindo Gorontalo Utara dalam momentum perayaan Idul Adha 1444 H. Clemens mengajak masyarakat di Gorontalo Utara untuk memaknai peristiwa kurban sebagai momentum kepasrahan kepada Tuhan.

Selain itu, kegiatan ini bagian dari implementasi Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera.

"Kegiatan kurban ini sekaligus untuk meningkatkan kepedulian sesama. Apa yang kita miliki boleh bermanfaat baik bagi banyak orang," ujar Clemens, Jumat (30/6/2023).

Partai Perindo yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 ini melakukan penyembelihan sapi kurban di Kantor Sekretariat DPD Partai Perindo Kabupaten Gorontalo Utara. Kegiatan ini sejalan dengan tujuan visi Partai Perindo yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176139//partai_perindo-eH5n_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakorwil Sekaligus Lantik Ketua DPW Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176133//partai_perindo-I7Hc_large.jpg
Rayakan HUT Ke-11, Perindo Sulteng: Konsolidasi Kesiapan Struktur Dimasifkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176128//partai_perindo-3724_large.jpg
Perindo Sulteng Rayakan HUT Ke-11 Diselimuti Suasana Guyub
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176105//partai_perindo-waOF_large.jpg
Rayakan HUT Ke-11, Perindo Ternate Gelar Turnamen Domino Diikuti Ratusan Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175484//ketua_umum_partai_perindo_angela_tanoesoedibjo-hwxd_large.jpg
Ketum Perindo: Anak Muda Harus Terlibat Aktif Politik, Bukan Sekadar Pemilih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175476//waketum_dpp_bidang_persatuan_dan_inklusif_partai_perindo_angkie_yudistia-2r5P_large.jpg
Refleksi 11 Tahun Perindo: Komitmen Perjuangkan Hak Perempuan dan Disabilitas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement