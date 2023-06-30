Yerry Tawalujan Instruksikan Pengurus Gerkindo Jatim Lebih Banyak Turun ke Masyarakat

SURABAYA - Ketua Umum DPP Gerkindo Partai Perindo, Yerry Tawalujan menginstruksikan, selain membantu wong cilik dan pelaku UMKM pengurus baru organisasi sayap partai perindo ini, diharapkan mampu membantu memenangkan partai perindo pada Pemilu 2024 mendatang.

"Teman teman pengurus akan lebih banyak turun ke masyarakat, jalankan visi misi Partai Perindo yang peduli wong cilik, peduli UMKM," kata Yerry, Jumat (30/6/2021).

Diketahui, DPP Gerakan Kasih Indonesia (Gerkindo) Partai Perindo melantik pengurus DPW Gerkindo Jawa Timur, DPD Surabaya, Sidoarjo dan Gresik periode 2023-2028.

Ketua Umum DPP Gerkindo Partai Perindo, Yerry Tawalujan, Jumat siang melantik secara resmi 120 pengurus DPW Gerkindo Jawa Timur, DPD Kota Surabaya, Sidoarjo dan Gresik, masa bakti 2023-2028.

Pelantikan pengurus baru Gerkindo ini sendiri diselenggarakan di kantor DPW Partai Perindo Jawa Timur. Dalam pelantikan pengurus gerkindo jawa timur ini, juga dihadiri sejumlah bakal calon legislatif, Bacaleg Partai Perindo baik dapil Jawa Timur maupun Kota Surabaya.

(Khafid Mardiyansyah)