HOME NEWS NEWS

Pegadaian Berkurban Salurkan 774 Ekor di Seluruh Indonesia

Imam Rachmawan , Jurnalis-Minggu, 02 Juli 2023 |12:40 WIB
Pegadaian Berkurban Salurkan 774 Ekor di Seluruh Indonesia
Dalam rangka menyemarakkan Hari Raya Iduladha 1444 Hijriah, PT Pegadaian menyalurkan 774 hewan kurban di seluruh Indonesia. (Foto: dok. Pegadaian)
JAKARTA - Dalam rangka menyemarakkan Hari Raya Iduladha 1444 Hijriah, PT Pegadaian menyalurkan 744 ekor hewan kurban yang dilakukan serentak di 12 Kantor Wilayah Pegadaian di seluruh Indonesia.

Sementara 30 ekor kurban lainnya disalurkan oleh Kerohanian Islam (Rohis) Pegadaian Kantor Pusat, melalui Rumah Potong Hewan (RPH) Amanah Bersama Agro di Bekasi (01/07).

Dalam sambutannya, Direktur Utama PT Pegadaian Damar Latri Setiawan mengungkapkan bahwa penyerahan dan penyembelihan hewan kurban ini merupakan wujud rasa syukur kepada Allah SWT atas keberlangsungan dan kesuksesan bisnis perusahaan yang terus bertumbuh sejak tahun 1901 hingga sekarang.

"Alhamdulillah pada Iduladha tahun ini, Pegadaian menyalurkan total 774 ekor hewan kurban. Kami berharap berkah dalam ibadah ini. Kami juga berdoa, semoga bisnis Pegadaian bisa semakin maju dan karyawan Pegadaian bisa semakin sejahtera, sehingga Idul Adha tahun depan jumlah hewan kurban yang disumbang Pegadaian semakin banyak dan daging kurban yang diberikan kepada masyarakat membutuhkan bisa semakin bertambah," ujar Damar.

Sementara itu, Pemilik RPH Amanah Bersama Agro Vidi Julianto mengucapkan terima kasih kepada Pegadaian yang telah mempercayakan RPH Amanah untuk melakukan penyembelihan hewan kurban.

