HOME NEWS NASIONAL

Aksi Heroik Pasukan Khusus TNI AU dalam Operasi Serigala Papua, Buat Belanda Kewalahan Meski Kalah Jumlah

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |06:01 WIB
Aksi Heroik Pasukan Khusus TNI AU dalam Operasi Serigala Papua, Buat Belanda Kewalahan Meski Kalah Jumlah
Mayor Udara (anm.) Lambertus Manuhua. (Foto: ist.)
A
A
A

JAKARTA – Peran prajurit TNI angkatan udara (TNI AU) dalam upaya mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan Republik Indonesia tidak perlu dipertanyakan lagi. Salah satu kisah heroisme yang diukir prajurit TNI AU ini terjadi pada Operasi Serigala untuk merebut Irian Barat atau yang sekarang dikenal sebagai Papua.

Kala itu, anggota Pasukan Gerak Cepat (PGT) yang dipimpin Mayor Udara (Anm) Lambertus Manuhua bersama pasukannya menembus dan menghancurkan pertahanan Belanda di Irian Barat. Atas tindakan Manuhua dan prajurit PGT ini, pasukan TNI dapat memiliki pijakan di Papua Barat.

Sebagaimana diketahui 19 Desember 1961, Presiden Soekarno mengumumkan Tri Komando Rakyat (Trikora) untuk merebut Irian Barat.. Keputusan ini diambil setelah Belanda melanggar perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB) dan menolak melepaskan Irian Barat, bahkan mengirimkan pasukan dan persenjataan ke wilayah itu untuk mempertahankannya.

Pada 2 Januari 1962, Presiden Soekarno mengumumkan digelarnya operasi militer dengan membentuk Komando Mandala. Dia menunjuk Brigjen TNI Soeharto sebagai Panglima Komando Mandala dan menaikkan pangkatnya menjadi Mayjen TNI.

Sebelum menggelar operasi berskala besar, TNI lebih dahulu menggelar berbagai operasi infiltrasi guna melemahkan kekuatan Belanda. Salah satu operasi itu adalah Operasi Serigala yang digelar Panglima Angkatan Udara Mandala (AULA) sekaligus Wakil Panglima II Komando Mandala (Kola) Komodor Udara Leo Wattimena.

      
