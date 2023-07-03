Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menengok Bunker Hitler Rencanakan Nazi Invasi ke Inggris, Lokasinya di Hutan Prancis

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |06:00 WIB
Bunker Hitler di pedalaman hutan Prancis (Foto: istimewa/Okezone)
JAKARTA - Di sebuah lokasi terpencil di tengah belantara hutan pedalaman Prancis, seorang fotografer mengungkap misteri sebuah bunker. Dari tempat itulah pemimpin Nazi Jerman, Adolf Hitler pernah membuat suatu rencana invasi ke Inggris pada era Perang Dunia II.

Di bunker yang nampak terbengkalai itulah, Der Führer, sebutan beken Hitler, mencanangkan “Unternehmen Seelöwe” atau Operasi Singa Laut.

Hitler pada awalnya ingin berdamai dengan Inggris pada PD II, usai menguasai Prancis. Hitler membuat kebijakan di mana gerak maju pasukannya disetop dan membiarkan sisa pasukan Inggris bisa menyeberang kembali ke Inggris dari Prancis via Dunkirk pada Juni 1940.

Namun rupanya niat baik Hitler itu tak berbalas. Inggris justru kian keukeuh memerangi Nazi Jerman, hingga Hitler murka dan berencana memijakkan bala tentaranya ke daratan Britania Raya.

Sayang, rencana Hitler itu gagal akibat kekalahan besar pada “Battle of Britain”, front pertempuran udara antara RAF (Royal Air Force) atau Angkatan Udara Inggris dan Luftwaffe (AU Jerman), di mana Hitler mengalami kekalahan strategis pertamanya.

Kekuatan Luftwaffe yang melemah itu, membuat rencana Hitler menginvasi Inggris pun mustahil. Kini, bunker yang dipercaya jadi tempat Hitler merencanakan invasi itu ditemukan di suatu tempat yang dirahasiakan.

Seperti disitat Daily Mail, bunker itu disingkap oleh seorang fotogragfer asal Paris, Marc Askat yang tengah hunting atau berburu karya fotografi.

Halaman:
1 2
      
