Ketua DPP Perindo Susaningtyas Beri Semangat dan Arahan untuk Kader di Purworejo

PURWOREJO - Ketua DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Bidang Hankam dan Siber Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati mengadakan temu caleg di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.

Hadir pada pertemuan itu para pengurus DPD, DPC, hingga DPRt Partai Perindo Kabupaten Purworejo, termasuk di antaranya Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Purworejo Rudy Prasetyo.

Wanita yang akran disapa Nuning itu hadir untuk memberikan semangat dan motivasi kepada para kader Perindo, khususnya para kader yang perempuan.

Nuning memberikan pengarahan yang inspiratif kepada para calon legislatif (caleg) Partai Perindo di Purworejo menjelang pemilihan umum (pemilu) 2024.

Dalam pengarahan tersebut, Nuning menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi dan media sosial dalam memperkuat kampanye politik, ia juga menyebut pentingnya peran perempuan dalam berbangsa dan bernegara.

"Kita lakukan ini agar mereka bersemangat untuk memenangkan Perindo di Purworejo, semoga pada pemilu tahun 2024 mendatang akan mendapat kemangan di Purworejo dan Dapil VI Jawa Tengah," katanya.

(Khafid Mardiyansyah)