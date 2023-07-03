Nuning Kertopati Beri Semangat Kader Perindo di Purworejo untuk Raih Kemenangan di Pemilu 2024

PURWOREJO - Para kader Partai Persatuan Indonesia (Perindo) mendapatkan arahan dan semangat dari Ketua DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Bidang Hankam dan Siber Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati.

Menurut Ketua DPP yang akrab disapa Nuning ini, kehadiran dirinya untuk memberikan semangat dan motivasi kepada para kader Perindo, khususnya para kader perempuan.

"Kita lakukan ini agar mereka bersemangat untuk memenangkan Perindo di Purworejo, semoga pada pemilu tahun 2024 mendatang akan mendapat kemangan di Purworejo dan Dapil VI Jawa Tengah," katanya.

Nuning memberikan pengarahan yang inspiratif kepada para calon legislatif (caleg) Partai Perindo di Purworejo menjelang pemilihan umum (pemilu) 2024.

Dalam pengarahan tersebut, Nuning menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi dan media sosial dalam memperkuat kampanye politik, ia juga menyebut pentingnya peran perempuan dalam berbangsa dan bernegara.

(Khafid Mardiyansyah)