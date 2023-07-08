3 Fakta Pria Ditemukan Tewas Bersimbah Darah di Cikarang, Korban Petugas Keamanan

BEKASI - Seorang pria ditemukan tewas bersimbah darah di belakang rumahnya di Kampung Sumapan Jati, Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Penemuan jasad pria berinisial AR, (40), ini membuat heboh warga sekitar.

Berikut fakta-fakta terkait kejadian ini:

1. Terdapat luka senjata tajam

Menurut keterangan warga bernama Syam, (39), jasad AR ditemukan pada Jumat (7/7/2023) sekira pukul 08.00 WIB oleh saudara korban. Saat ditemukan terdapat sebilah senjata tajam (sajam) jenis celurit di perut korban.

"Kejadian pasti kurang tau, awal yang menemukan jasad saudaranya dan menghubungi RT, bersama warga ke lokasi dan korban sudah meninggal dunia di tempat," kata Syam.

2. Korban bekerja sebagai sekuriti

Korban diketahui tinggal bersama istrinya dan bekerja sebagai petugas sekuriti keamanan di wilayah kawasan di Cikarang. Saat ditemukan, korban tewas dengan luka-luka di beberapa bagian tubuh.

"Kurang tau pasti kejadian, cuma ada luka di bagian tubuh korban," kata dia.