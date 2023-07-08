Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

3 Fakta Pria Ditemukan Tewas Bersimbah Darah di Cikarang, Korban Petugas Keamanan

Rahman Asmardika , Jurnalis-Sabtu, 08 Juli 2023 |06:01 WIB
3 Fakta Pria Ditemukan Tewas Bersimbah Darah di Cikarang, Korban Petugas Keamanan
Ilustrasi. (Foto: Okezone)
A
A
A

BEKASI - Seorang pria ditemukan tewas bersimbah darah di belakang rumahnya di Kampung Sumapan Jati, Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Penemuan jasad pria berinisial AR, (40), ini membuat heboh warga sekitar.

Berikut fakta-fakta terkait kejadian ini:

1. Terdapat luka senjata tajam

Menurut keterangan warga bernama Syam, (39), jasad AR ditemukan pada Jumat (7/7/2023) sekira pukul 08.00 WIB oleh saudara korban. Saat ditemukan terdapat sebilah senjata tajam (sajam) jenis celurit di perut korban.

"Kejadian pasti kurang tau, awal yang menemukan jasad saudaranya dan menghubungi RT, bersama warga ke lokasi dan korban sudah meninggal dunia di tempat," kata Syam.

2. Korban bekerja sebagai sekuriti

Korban diketahui tinggal bersama istrinya dan bekerja sebagai petugas sekuriti keamanan di wilayah kawasan di Cikarang. Saat ditemukan, korban tewas dengan luka-luka di beberapa bagian tubuh.

"Kurang tau pasti kejadian, cuma ada luka di bagian tubuh korban," kata dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178241/boyamin-FZ0W_large.jpg
Keluarga Bersyukur Pelaku Penculikan Kacab Bank BUMN Bakal Dikenakan Pasal Pembunuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178215/kacab_bank_bumn-ysr5_large.jpg
Datangi Polda Metro, Keluarga Kacab Bank BUMN Desak Pelaku Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176108/mayat-E1XA_large.jpg
Pengeroyok Pria hingga Tewas di Bekasi Ditangkap, Ini Motifnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/340/3175745/pelaku_pembunuhan-T584_large.jpg
Tragis! Karyawati Minimarket di Tol Cipularang Diperkosa Bos Lalu Dibunuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/338/3174766/pengacara-Shgb_large.jpg
Pengacara Diplomat ADP Sambangi Polda Metro, Ini Data yang Diminta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/338/3174759/reonald-7Nji_large.jpg
Temui Polisi, Pengacara dan Keluarga ADP Sampaikan Surat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement