INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Uskup Agung Argentina Mengaku Bersalah saat Tangani Laporan Pelecehan Seksual Anak-Anak

Susi Susanti , Jurnalis-Senin, 10 Juli 2023 |18:16 WIB
Uskup Agung Argentina Mengaku Bersalah saat Tangani Laporan Pelecehan Seksual Anak-Anak
Uskup Agung Argentina mengaku bersalah saat tangani pelecehan seksual anak-anak (Foto: AP)
A
A
A

ARGENTINA - Uskup Agung Argentina Victor Manuel Fernandez, yang dipilih oleh Paus Fransiskus untuk mengepalai kantor Vatikan yang sangat berpengaruh, pada Minggu (9/7/2023) mengakui bahwa ia telah membuat kesalahan dalam caranya menangani kasus seorang pastur yang dikecam karena melakukan pelecehan seksual terhadap anak-anak di bawah umur. Kasus itu masih membuatnya dikecam luas karena dinilai melindungi pastur tersebut.

“Hari ini (jika saja kejadian itu terjadi hari ini), saya tentunya akan mengambil tindakan yang sangat berbeda, dan tentu saja kinerja saja ketika itu tidak cukup, ini sangat jelas,” ungkap Fernandez dalam wawancara dengan Associated Press setelah merayakan misa di kota La Plata, sekitar 70 kilometer di selatan Buenos Aires.

“Hari ini saya memiliki lebih banyak pengalaman dan akan mengambil prosedur lain, dan semuanya akan berbeda,” lanjutnya, dikutip VOA.

Paus Fransiskus pada tanggal 1 Juli lalu menunjuk Fernandez untuk mengepalai the Holy See's Dicastery for the Doctrine of the Faith, mulai September nanti. Salah satu tugasnya adalah menangani dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh para pastur.

Dalam pengumuman pada Minggu (9/7/2023) itu, Fernandez juga diangkat sebagai kardinal, bersama dengan sekitar 20 pemuka agama lain.

BishopAccountability.org, sebuah organisasi di Amerika Serikat (AS) yang merawat arsip online tentang pelecehan di gereja Katolik Roma, baru-baru ini mempertanyakan penunjukkan Fernandez untuk mengepalai Dikasteri atau divisi gereja itu, dengan mengklaim bahwa Fernandez menolak mempercayai laporan soal pastur Eduardo Lorenzo, yang berasal dari Keuskupan La Plata, yang diduga telah melecehkan anak-anak di bawah umur.

