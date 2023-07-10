Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Elektoral PAN Naik, Dukungan dari Akar Rumput NU Punya Pengaruh

Avirista Midaada , Jurnalis-Senin, 10 Juli 2023 |20:21 WIB
Elektoral PAN Naik, Dukungan dari Akar Rumput NU Punya Pengaruh
A
A
A

MALANG - Partai Amanat Nasional (PAN) mengalami lonjakan elektabilitas dalam beberapa lembaga survei ke belakang. Peningkatan tersebut dipercaya berkat dukungan akar rumput Nahdlatul Ulama (NU).

"Bersama NU, PAN kami terus dukung dan saya mau sampaikan dari para Kyai bahwa warga NU tidak haram mencoblos PAN," kata Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kedungkandang kota Malang, Ustd Daud Al-Anshori.

Dengan begitu, partai koalisi pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk bisa maju sebagai partai terdepan di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Adanya dukungan dari Warga NU tersebut juga menambah nilai daya elektoral PAN.

Hal itu terbukti dari hasil survei yang dilakukan survei nasional yang dilakukan oleh Indonesia Political Opinion (IPO), elektabilitas PAN kini terekam di angka 5,0 persen.

Senada hal ini, Koordinator Alians Kiai dan Warga NU Malang Raya Gus Ferry Adha mengatakan PAN terus mendapat sambutan positif saat mengajak warga Nahdliyin di Malang Raya untuk berikhtiar di jalur politik.

"Kita warga NU memberikan dukungan kepada PAN sebagai wujud konkret yang peduli terhadap kemajuan bangsanya," ujar Gus Ferry.

Tambahan informasi, Adapun sejumlah tokoh NU juga turut memilih PAN sebagai perahu perjuangan di antaranya Gus Akhmad Bahrul Ulum, Gus Achmad Musa Nurullah Syadat, Gus Faiqul Akmali, dan Gus Thoriqul Jannah Al Abidi.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Partai Amanat Nasional PAN
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178361//partai-mPe6_large.jpg
Survei IPO 2025: Elektabilitas Gerindra Teratas, PAN Masuk 5 Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/337/3174434//pemerintah-9suJ_large.jpeg
Zulhas Sebut Udang Terkontaminasi Radioaktif Aman Dikonsumsi, DPR: Menyesatkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/340/3171480//ketua_dpw_pan_jabar_ahmad_najib_qodratullah-GN2k_large.png
Heboh! Beredar Surat DPW PAN Jabar Dapat Kuota Calon Pendamping Desa di Kemendes PDT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/337/3170400//dpr-tBbM_large.jpg
RUU Perampasan Aset, Fraksi PAN: Kita Akan Perjuangkan Aspirasi Publik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/337/3169902//eddy-Zs0p_large.jpg
PAN Dukung Usulan Pembatasan Akun Medsos, Tekankan Etika dan Tanggung Jawab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/337/3168761//dpr-EoK3_large.jpg
Serap Aspirasi Poros Pelajar Nasional, Putri Zulhas: Suara Anak Muda Wajib Didengar!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement