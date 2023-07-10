Elektoral PAN Naik, Dukungan dari Akar Rumput NU Punya Pengaruh

MALANG - Partai Amanat Nasional (PAN) mengalami lonjakan elektabilitas dalam beberapa lembaga survei ke belakang. Peningkatan tersebut dipercaya berkat dukungan akar rumput Nahdlatul Ulama (NU).

"Bersama NU, PAN kami terus dukung dan saya mau sampaikan dari para Kyai bahwa warga NU tidak haram mencoblos PAN," kata Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kedungkandang kota Malang, Ustd Daud Al-Anshori.

Dengan begitu, partai koalisi pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk bisa maju sebagai partai terdepan di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Adanya dukungan dari Warga NU tersebut juga menambah nilai daya elektoral PAN.

Hal itu terbukti dari hasil survei yang dilakukan survei nasional yang dilakukan oleh Indonesia Political Opinion (IPO), elektabilitas PAN kini terekam di angka 5,0 persen.

Senada hal ini, Koordinator Alians Kiai dan Warga NU Malang Raya Gus Ferry Adha mengatakan PAN terus mendapat sambutan positif saat mengajak warga Nahdliyin di Malang Raya untuk berikhtiar di jalur politik.

"Kita warga NU memberikan dukungan kepada PAN sebagai wujud konkret yang peduli terhadap kemajuan bangsanya," ujar Gus Ferry.

Tambahan informasi, Adapun sejumlah tokoh NU juga turut memilih PAN sebagai perahu perjuangan di antaranya Gus Akhmad Bahrul Ulum, Gus Achmad Musa Nurullah Syadat, Gus Faiqul Akmali, dan Gus Thoriqul Jannah Al Abidi.

(Khafid Mardiyansyah)