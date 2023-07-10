Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SULSEL

Bea Cukai Cek Keaslian Emas Milik Bu Hajah yang Viral saat Pulang Ibadah Haji

Leo Muhammad Nur , Jurnalis-Senin, 10 Juli 2023 |21:27 WIB
Bea Cukai Cek Keaslian Emas Milik Bu Hajah yang Viral saat Pulang Ibadah Haji
Bu Hajah Suanarti berkilau emas usai ibadah haji (Foto: tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Bea Cukai Makassar rampung mengklarifkasi Suanarti Daeng Kanang (46), jemaah haji kloter pertama di Makassar yang viral pamer emas seberat 180 gram saat pulang ke tanah air.

Bu Hajah Suanarti menjalani pemeriksaan klarifikasi selama 3 jam di kantor Bea Cukai Makassar dari pukul 08.00 Wita hingga pukul 11.00 Wita pada hari ini, Senin (10/7/2023).

Humas Bea Cukai Makassar, Novika mengatakan bahwa pihaknya akan mengecek barang bawaan jamaah haji yang viral tersebut.

Bea Cukai, kata dia, akan memastikan apakah emas tersebut asli atau hanya imitasi.

"Mungkin saya tidak bisa jelaskan di sini karena yang pertama terkait dengan konfirmasi orangnya, pasti, kemudian pengecekan barangnya, jadi memang nanti kami periksa dulu barangnya, apakah itu emas asli ataukah imitasi," ujarnya.

Ia memastikan bahwa pihaknya akan melakukan perhitungan pajak dari jamaah haji tersebut. Dia menerangkan bahwa jika barang bawaan jamaah haji di bawah USD500, maka akan dibebaskan pajak.

"Jika lebihnya itu yang nanti diperhitungkan biaya masuk dan pajak dalam hal impornya, kalau sekitar USD500 sekitar 7 jutaan. Jadi nantikan untuk menentukan besaran pajaknya biaya masuk tadi, yang saya bilang itu, harus kita pastikan bahwa emas itu, apakah asli atau bukan, karena haraganya juga pasti berbeda kan begitu," ucap dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/337/3166236/asep-Zleq_large.jpg
KPK Sambut Kementerian Haji: Pelayanan Lebih Fokus & Pengawasan Lebih Jelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/337/3166177/hadi-LOEC_large.jpg
Istana Buka Peluang Gus Irfan jadi Menteri Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/337/3165855/bp_haji-DI2v_large.jpg
Disebut DPR Jadi Menteri Haji, Gus Irfan: Terserah Presiden, Manut Saja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/25/337/3165277/menkum-EArT_large.jpg
Pemerintah Percepat Penerbitan Perpres Pembentukan Kementerian Haji dan Umroh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/25/337/3165234/komisi_viii-utsE_large.jpg
RUU Haji Disepakati: Haji Khusus 8%, Sisanya untuk Jamaah Reguler
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/337/3164896/marwan-7aS2_large.jpg
Arab Saudi Ultimatum Indonesia Lunasi Uang Muka Armuzna, Paling Lambat Hari Ini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement