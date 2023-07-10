Bea Cukai Cek Keaslian Emas Milik Bu Hajah yang Viral saat Pulang Ibadah Haji

JAKARTA - Bea Cukai Makassar rampung mengklarifkasi Suanarti Daeng Kanang (46), jemaah haji kloter pertama di Makassar yang viral pamer emas seberat 180 gram saat pulang ke tanah air.

Bu Hajah Suanarti menjalani pemeriksaan klarifikasi selama 3 jam di kantor Bea Cukai Makassar dari pukul 08.00 Wita hingga pukul 11.00 Wita pada hari ini, Senin (10/7/2023).

Humas Bea Cukai Makassar, Novika mengatakan bahwa pihaknya akan mengecek barang bawaan jamaah haji yang viral tersebut.

Bea Cukai, kata dia, akan memastikan apakah emas tersebut asli atau hanya imitasi.

"Mungkin saya tidak bisa jelaskan di sini karena yang pertama terkait dengan konfirmasi orangnya, pasti, kemudian pengecekan barangnya, jadi memang nanti kami periksa dulu barangnya, apakah itu emas asli ataukah imitasi," ujarnya.

Ia memastikan bahwa pihaknya akan melakukan perhitungan pajak dari jamaah haji tersebut. Dia menerangkan bahwa jika barang bawaan jamaah haji di bawah USD500, maka akan dibebaskan pajak.

"Jika lebihnya itu yang nanti diperhitungkan biaya masuk dan pajak dalam hal impornya, kalau sekitar USD500 sekitar 7 jutaan. Jadi nantikan untuk menentukan besaran pajaknya biaya masuk tadi, yang saya bilang itu, harus kita pastikan bahwa emas itu, apakah asli atau bukan, karena haraganya juga pasti berbeda kan begitu," ucap dia.