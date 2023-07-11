Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kenapa Perang Parit Bisa Terjadi?

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 11 Juli 2023 |09:05 WIB
Kenapa Perang Parit Bisa Terjadi?
Ilustrasi (Foto: AFP)
JAKARTA- Kenapa perang parit bisa terjadi akan menjadi informasi yang menarik untuk dibahas. Selama terjadinya Perang Dunia I, ada banyak taktik militer yang diterapkan untuk menyerang maupun bertahan.

Salah satu yang diterapkan dalam peperangan yang berlangsung sejak 1914-1918 tersebut adalah penggunaan perang parit. Strategi itu digunakan oleh Front Barat dan membentang dari pantai Belgia melalui timur laut Prancis ke Swiss.

Lantas, kenapa perang parit bisa terjadi?

Dilansir dari Britannica, Senin (10/7/2023), perang parit bisa terjadi karena awalnya banyak peluru yang berterbangan di udara dan membuat pasukan Jerman mengalami kemunduran. Dalam kondisi pertempuran seperti itu membuat para tentara harus menggali ke dalam tanah sebagai tempat perlindungan dan bertahan.

Pasalnya pada awal Perang Dunia I, taktik pertempuran masih sangat dipengaruhi oleh pemikiran perang masa lalu. Strategi serangan langsung secara terbuka masih digunakan, dengan harapan merebut wilayah musuh dengan cepat.

Halaman:
1 2 3
      
