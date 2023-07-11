Miris! Pesisir Kawasan Mangrove Muara Angke Dipenuhi Lautan Sampah

JAKARTA - Kawasan pesisir mangrove Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara, dipenuhi sampah yang mayoritas berasal dari rumah tangga, Senin (10/7/2023). Pemandangan di sekitar lokasi seperti lautan sampah.

Berdasarkan pantauan, kemunculan sampah ini menyerupai lautan yang membentang dari ujung ke ujung kawasan pesisir pantai. Berbagai jenis sampah dinominasi plastik membentuk gundukan seperti daratan.

BACA JUGA:

Gegara Bakar Sampah, Rumah di Cengkareng Terbakar

Kondisi inipun sangat memprihatinkan, apalagi sampah tersebut dipenuhi mayoritas limbah rumah tangga berupa plastik hingga batang pohon. Sampah itu mengotori kawasan pesisir Jakarta Utara.

Salah satu petugas Kawasan Mangrove Samlawi mengatakan, kemunculan sampah-sampah diduga datang dari tengah laut yang terbawa oleh ombak ke pinggiran.

BACA JUGA:

"Ya ini dari laut, kali kena ombak gede masuk samping-samping, baru dua minggu ini sampah-sampah ini muncul di kawasan mangrove. Rata-rata sampah plastik dan limbah rumah tangga," kata Samlawi, Senin.