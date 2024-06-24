Mengejutkan! Rekaman Drone Tunjukkan TPS Terbesar di Dunia, Ukurannya 2 Kali Wilayah Texas

Rekaman drone tunjukkan TPS terbesar di dunia, ukurannya 2 kali wilayah Texas (Foto: The Ocean Cleanup)

TEXAS - Gambar-gambar dari rekaman drone secara mengejutkan memperlihatkan tempat pembuangan sampah (TPS) terbesar di dunia seukuran dua kali ukuran Texas.

Great Pacific Garbage Patch terbentang seluas 620.000 mil persegi, dengan sebagian besar sampah berasal dari Tiongkok, Jepang, Korea, dan Amerika.

TPS ini terdiri dari 100.000 metrik ton segala sesuatu mulai dari lemari es yang dibuang hingga mainan anak-anak. Lokasi TPS terlihat penuh dengan jamur.

Tumpukan sampah akuatik ini pertama kali terdeteksi 1.200 mil sebelah barat California pada tahun 1997, dan sejak itu menyebar ke seluruh lautan dan mengancam kehidupan laut sekaligus melepaskan mikroplastik beracun ke atmosfer.

Namun, sejak tahun 2019, organisasi nirlaba Ocean Cleanup telah menjalankan misi untuk mengubah hal ini melalui proyek senilai USD189 juta yang bertujuan untuk menaklukkan pelampung buatan selama 10 tahun ke depan.

“Kami akan mengeluarkannya dari laut selagi kami masih bisa,” kata kepala urusan lingkungan dan sosial badan amal tersebut, Matthias Egger, kepada Daily Mail.

“Sebenarnya apa yang kami lakukan adalah mencegah bom waktu ekologis,” terangnya.

Egger mengatakan Ocean Cleanup diimpikan oleh penyelam scuba Boyan Slat beberapa tahun lalu, yang mendirikan organisasi nirlaba tersebut setelah merasa frustrasi karena menemukan lebih banyak plastik daripada ikan di perairan Mediterania yang indah.

Mereka memulainya dengan tumpukan sampah pertama yang ditularkan melalui air, yang dikenal sebagai Great Pacific Garbage Patch.

Pada tahun-tahun awal, mereka fokus pada pengembangan teknologi inovatif yang dapat membersihkan area seluas lapangan sepak bola setiap lima detik.

Mesin yang dikenal dengan nama System 3, yang dijuluki 'Josh' oleh pengembangnya, mengeluarkan benda asing dari laut tanpa membahayakan biota laut alami yang berenang di area yang sama.