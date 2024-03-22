Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS BALI

TPA Temesi Ditutup Sementara, Anteran Truk Pengangkut Sampah Mengular

Ketut Catur Kusumaningrat , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |15:53 WIB
TPA Temesi Ditutup Sementara, Anteran Truk Pengangkut Sampah Mengular
Truk pengangku sampah antre panjang imbas TPA ditutup sementara (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Antrean truk pengangkut sampah mengular di Jalan Raya Temesi, Gianyar, Bali. Adapun antrean truk pengangkut sampah ini diakibatkan oleh ditutup sementara TPA Temesi yang disebabkan rusaknya alat berat yang digunakan untuk memindahkan sampah.

Selain itu, TPA Temesi juga tengah melakukan penataan sampah agar tidak menumpuk. Kondisi ini sudah terjadi sejak dua hari yang lalu.

Antrean truk pengangkut sampah mengular hingga hampir satu kilometer.

Salah satu sopir truk pengangkut sampah, Made Liter mengatakan bahwa sejak ditutup sementaran, TPA Temesi aktivitas pemungutan sampah dari rumah tangga tidak bisa dilakukan sementara waktu.

"Ini biasa alat beratnya rusak, kadang lapangan becek. Kalau bisa ditambah lagi alat beratnya supaya masyarakat enggak komplain soal sampahnya," kata dia, Jumat (22/3/2024).

(Widi Agustian)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Bali TPA Temesi Sampah
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/16/338/3034859/tppas-lulut-nambo-beroperasi-akhir-juli-2024-depok-dapat-jatah-5-ton-vObcaoRzn6.jpg
TPPAS Lulut Nambo Beroperasi Akhir Juli 2024, Depok Dapat Jatah 5 Ton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/09/340/3031680/tumpukan-sampah-bertebaran-di-kota-bengkulu-aroma-bau-busuk-sangat-mengganggu-warga-5OPttGaZPP.jpg
Tumpukan Sampah Bertebaran di Kota Bengkulu, Aroma Bau Busuk Sangat Mengganggu Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/24/18/3025446/mengejutkan-rekaman-drone-tunjukkan-tps-terbesar-di-dunia-ukurannya-2-kali-wilayah-texas-1BChvpMCry.jpg
Mengejutkan! Rekaman Drone Tunjukkan TPS Terbesar di Dunia, Ukurannya 2 Kali Wilayah Texas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/13/338/3007726/pengelolaan-sampah-di-rorotan-anggarannya-rp1-28-triliun-mulai-beroperasi-akhir-2024-oKLbwdrzyS.jpg
Pengelolaan Sampah di Rorotan Anggarannya Rp1,28 Triliun, Mulai Beroperasi Akhir 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/23/338/2999571/polisi-tindak-tempat-pembuangan-sampah-ilegal-di-bogor-20-ton-sampah-ditemukan-DOsCd685gK.jpg
Polisi Tindak Tempat Pembuangan Sampah Ilegal di Bogor, 20 Ton Sampah Ditemukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/17/338/2997217/sampah-di-tangsel-melonjak-petugas-angkut-ratusan-ton-selama-libur-lebaran-3CcrdTq1VH.jpg
Sampah di Tangsel Melonjak, Petugas Angkut Ratusan Ton Selama Libur Lebaran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement