TPA Temesi Ditutup Sementara, Anteran Truk Pengangkut Sampah Mengular

JAKARTA - Antrean truk pengangkut sampah mengular di Jalan Raya Temesi, Gianyar, Bali. Adapun antrean truk pengangkut sampah ini diakibatkan oleh ditutup sementara TPA Temesi yang disebabkan rusaknya alat berat yang digunakan untuk memindahkan sampah.

Selain itu, TPA Temesi juga tengah melakukan penataan sampah agar tidak menumpuk. Kondisi ini sudah terjadi sejak dua hari yang lalu.

Antrean truk pengangkut sampah mengular hingga hampir satu kilometer.

Salah satu sopir truk pengangkut sampah, Made Liter mengatakan bahwa sejak ditutup sementaran, TPA Temesi aktivitas pemungutan sampah dari rumah tangga tidak bisa dilakukan sementara waktu.

"Ini biasa alat beratnya rusak, kadang lapangan becek. Kalau bisa ditambah lagi alat beratnya supaya masyarakat enggak komplain soal sampahnya," kata dia, Jumat (22/3/2024).

(Widi Agustian)