Kisah Kesederhanaan Hidup Hatta, Sampai Tak Bisa Beli Sepatu dan Kesulitan Bayar Listrik

JAKARTA – Bapak Proklamator Mohammad Hatta dikenal sebagai sosok yang sederhana dan jujur. Hatta menjadi contoh bagaimana seharusnya kehidupan seorang pejabat yang jujur, membaktikan hidup bagi negara dan bangsa.

Dalam buku ”Untuk Republik: Kisah-Kisah Teladan Kesederhanaan Tokoh Bangsa” diceritakan bahwa Hatta sangat teliti dalam menggunakan uangnya. Dia hanya menggunakan uang yang merupakan haknya.

Hatta tidak mau menggunakan mobil dinas untuk keperluan keluarga dan pribadi, begitu juga dengan uang negara. Uang dari negara dianggarkan untuk melancarkan tugas dan pekerjaannya sebagai seorang pejabat.

Pada suatu malam pertengahan 1950-an, Hatta yang sedang membaca koran melihat iklan sepatu Baily.

Hatta yang ingin memiliki sepatu itu kemudian menggunting rapi iklan tersebut dan menyimpannya. Hatta ingin memotivasi dirinya untuk menabung dan membeli sepatu tersebut.

Namun, Hatta tidak pernah bisa mewujudkan keinginanya itu baik semasa menjadi Wakil Presiden ataupun saat ia pensiun.