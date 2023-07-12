Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kisah Kesederhanaan Hidup Hatta, Sampai Tak Bisa Beli Sepatu dan Kesulitan Bayar Listrik

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |06:01 WIB
Kisah Kesederhanaan Hidup Hatta, Sampai Tak Bisa Beli Sepatu dan Kesulitan Bayar Listrik
Foto: Ist.
A
A
A

JAKARTA – Bapak Proklamator Mohammad Hatta dikenal sebagai sosok yang sederhana dan jujur. Hatta menjadi contoh bagaimana seharusnya kehidupan seorang pejabat yang jujur, membaktikan hidup bagi negara dan bangsa.

Dalam buku ”Untuk Republik: Kisah-Kisah Teladan Kesederhanaan Tokoh Bangsa” diceritakan bahwa Hatta sangat teliti dalam menggunakan uangnya. Dia hanya menggunakan uang yang merupakan haknya.

Hatta tidak mau menggunakan mobil dinas untuk keperluan keluarga dan pribadi, begitu juga dengan uang negara. Uang dari negara dianggarkan untuk melancarkan tugas dan pekerjaannya sebagai seorang pejabat.

Pada suatu malam pertengahan 1950-an, Hatta yang sedang membaca koran melihat iklan sepatu Baily.

Hatta yang ingin memiliki sepatu itu kemudian menggunting rapi iklan tersebut dan menyimpannya. Hatta ingin memotivasi dirinya untuk menabung dan membeli sepatu tersebut.

Namun, Hatta tidak pernah bisa mewujudkan keinginanya itu baik semasa menjadi Wakil Presiden ataupun saat ia pensiun.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/30/337/3015374/kisah-hidup-sederhana-letjen-yogie-s-memet-rajin-ke-masjid-dan-larang-istri-pakai-mobil-dinas-ahkB9FrXMu.jpeg
Kisah Hidup Sederhana Letjen Yogie S Memet, Rajin ke Masjid dan Larang Istri Pakai Mobil Dinas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/337/3013493/ikaluin-award-serahkan-lifetime-achievement-kepada-cak-nur-dph1LYBKZ9.jpeg
IKALUIN Award Serahkan Lifetime Achievement kepada Cak Nur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/23/337/3012447/sosok-jenderal-tni-paling-akhir-tinggalkan-timor-timur-kemasi-bendera-merah-putih-RBRHRpoUp3.jpeg
Sosok Jenderal TNI Paling Akhir Tinggalkan Timor Timur, Kemasi Bendera Merah Putih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/20/337/3010816/ternyata-lb-moerdani-pernah-menimba-ilmu-pendidikan-intelijen-di-pangkalan-us-navy-bnqc8wQLfx.jpg
Ternyata LB Moerdani Pernah Menimba Ilmu Pendidikan Intelijen di Pangkalan US Navy
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/16/337/3009065/sosok-unsmiling-general-yang-melegenda-kiprahnya-di-bidang-intelijen-bukan-kaleng-kaleng-qSt7EtZLos.jpeg
Sosok Unsmiling General yang Melegenda, Kiprahnya di Bidang Intelijen Bukan Kaleng-Kaleng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/16/18/2939936/kisah-sulaiman-al-rajhi-milarder-dermawan-arab-saudi-yang-sumbangkan-dua-pertiga-hartanya-untuk-amal-1UOC4TGU3Z.jpg
Kisah Sulaiman Al-Rajhi Milarder Dermawan Arab Saudi yang Sumbangkan Dua Pertiga Hartanya untuk Amal
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement