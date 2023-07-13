Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Kisah Menginspirasi Gatot Subroto, Rela Kocek Gajinya untuk Bantu Kalangan Tak Mampu

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |07:01 WIB
Kisah Menginspirasi Gatot Subroto, Rela Kocek Gajinya untuk Bantu Kalangan Tak Mampu
Gatot Soebroto (Foto: Istimewa/Okezone)
JAKARTA – Nama Gatot Subroto atau Gatot Soebroto tidak pernah bisa dilepaskan dari sejarah Tanah Air.

Anak tertua dari Sayid Yudoyuwono ini dikenal sebagai orang yang sangat berpihak dengan orang tak mampu dan kalangan tertindas. Dia tak segan mengeluarkan gajinya untuk siapapun yang membutuhkan. Misalkan kepada para pedagang kecil yang membutuhkan modal.

Gatot lahir di Sumpiuh, Banyumas, Jawa Tengah, 10 Oktober 1907. Dia menjadi anak pertama dari tujuh bersaudara.

Dia mulai masuk sekolah di Europesche Lagere School (ELS), setingkat Sekolah Dasar (AS), yang khusus diperuntukkan bagi anak-anak Belanda atau anak-anak Indonesia dari keluarga terpandang.

Menurut beberapa sumber seperti Wipedia dan pahlawancenter.com, Gatot Subroto tidak berhak memasuki sekolah tersebut, tetapi bupati Banyumas membantu hingga ia dapat diterima di ELS.

Namun Gatot Subroto tidak dapat menyelesaikan pendidikannya di ELS karena berkelahi dengan seorang anak Belanda. Dia pun harus dikeluarkan.

Tak disangka dewi fortuna pun menghampiri. Kala itu, ada anggota keluarganya yang menjadi guru di HIS (Hollandsch Inlandsche School, setingkat SD) Cilacap.

      
