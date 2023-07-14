Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

5 Kisah Sadis Manusia Kanibal Paling Mengerikan di Dunia

Rina Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |08:38 WIB
5 Kisah Sadis Manusia Kanibal Paling Mengerikan di Dunia
Ilustrasi (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA- Ada 5 kisah sadis manusia kanibal paling mengerikan di dunia bikin Anda terkaget serta tidak percaya. Seperti diketahui, memakan daging manusia lain mungkin merupakan salah satu tindakan paling tabu yang bisa dibayangkan.

Namun selama bertahun-tahun, sejumlah orang yang mengejutkan telah melahap daging manusia, bukan karena putus asa, melainkan nafsu makan yang salah.

Berikut 5 kisah sadis manusia kanibal paling mengerikan di dunia dilansir The Line Up:

1. Kisah Jeffry Dahmer

Tidak diragukan lagi pembunuh berantai kanibal paling terkenal, Jeffrey Dahmer membunuh 17 pemuda antara tahun 1978 dan 1991. Namun, pembunuhan hanyalah awal untuk memakannya.

Dia memotong-motong, mengkanibal, dan memakannya. Kebiasan aneh ini membuatnya mendapatkan julukan, "Kanibal Milwaukee".

Halaman:
1 2 3
      
