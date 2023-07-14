Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Tabah Diselingkuhi, Suami Justru Nikahkan Istri dengan Pria Kekasih Gelapnya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |15:01 WIB
Tabah Diselingkuhi, Suami Justru Nikahkan Istri dengan Pria Kekasih Gelapnya
Ilustrasi. (Foto: Reuters)
NEW DELHI – Sebuah kisah cinta tidak biasa yang baru-baru ini menjadi sorotan di India melihat seorang suami yang mengetahui perselingkuhan istrinya alih-alih menghukumnya, justru menikahkan wanita itu dengan kekasih gelapnya. Kejadian yang mirip dengan kisah film Bollywood ini menjadi viral di India.

Dilansir dari Oddity Central, insiden yang tidak biasa terjadi di Nardiganj, sebuah desa di Negara Bagian Bihar, India, setelah penduduk desa memergoki seorang wanita muda yang sudah menikah mengunjungi rumah kekasihnya saat suaminya pergi. Mereka memukuli pria tersebut, yang juga menikah dengan tiga anak dan telah memutuskan untuk mengusir pasangan tersebut dari desa mereka.

Tetapi, suami wanita itu kemudian mengajukan solusi lain kepada masyarakat desa.

Rupanya, pasangan yang tidak disebutkan namanya itu baru menikah beberapa hari ketika sang suami mengetahui tentang perselingkuhan pengantin mudanya, dan meskipun mencoba membujuknya untuk melepaskan kekasihnya, dia tidak pernah melakukannya. Mereka memiliki dua anak dalam tiga tahun pernikahan mereka, tetapi hati wanita itu masih milik kekasihnya, yang sudah menikah dan memiliki anak sendiri.

Ada pembicaraan tentang perselingkuhan wanita di Nardiganj, dan selama kunjungan terakhirnya ke rumah kekasihnya, mertua suaminya menangkapnya dengan tangan basah di pelukan kekasihnya. Penduduk desa yang marah memukuli pria itu karena selingkuh dari istrinya dan memutuskan pernikahan wanita itu juga, dan mereka menyandera pasangan itu sampai suami wanita itu kembali dari perjalanan kerjanya.

Topik Artikel :
Perselingkuhan viral india
