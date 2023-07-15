Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS SUMUT

Bantu Polisi Berantas Begal, Kodam I/BB Bentuk Tim Khusus

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |04:01 WIB
Bantu Polisi Berantas Begal, Kodam I/BB Bentuk Tim Khusus
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

MEDAN - Prajurit TNI Angkatan Darat (AD) dikerahkan untuk memberantas aksi begal dan geng motor di Kota Medan, Sumatera Utara, yang kini makin meresahkan.

Kepala Penerangan Komando Distrik Militer I/Bukit Barisan (BB), Kolonel. Inf Rico Julyanto Siagian, mengatakan saat ini mereka telah membentuk tim khusus untuk melengkapi personel intelijen yang sebelumnya juga sudah disebar. Tim khusus ini nantinya akan membantu personel Kepolisian dalam menangkap para pelaku.

"Sebelumnya kan kita sudah menyebar personel inteligen kita untuk membantu. Saat ini, kita juga sudah membentuk tim khusus," kata Rico, Jumat (14/7/2023).

Keikutsertaan prajurit TNI dalam upaya pemberantasan aksi begal dan geng motor ini mendapat dukungan dari warga. Seperti dikatakan Untung Sinulingga (44), warga Medan Tembung. Menurutnya sudah saatnya TNI dilibatkan karena aksi pelaku begal semakin sadis.

"Aksi begal di keramaian, lalu geng motor konvoi bawa sajam. Setiap ditangani Polisi, jatuhnya cuma minta maaf karena masih di bawah umur. Padahal kebanyakan begal dan geng motor ini pengguna narkoba. Jadi enggak bisa ditangani cuma dengan ditakut-takuti. Harus pakai cara keras," sebut Untung.

Telusuri berita news lainnya
