Gelombang Panas Dahsyat Hantam Eropa, Tidak Tunjukkan Tanda-Tanda Akan Mereda

EROPA - Eropa Selatan akan terus terik minggu depan karena gelombang panas yang hebat tidak menunjukkan tanda-tanda akan mereda.

Italia, Spanyol, dan Yunani telah mengalami suhu tinggi selama beberapa hari.

Kementerian kesehatan Italia mengeluarkan peringatan merah untuk 16 kota termasuk Roma, Bologna, dan Florence untuk akhir pekan.

Menurut media Italia, gelombang panas diperkirakan akan berlanjut hingga minggu depan, dengan kemungkinan 48C (118,4F) di Sardinia.

Namun, suhu seperti itu tidak akan mencapai rekor tertinggi Eropa 48,8C (119,8F) - yang tercatat di Sisilia pada Agustus 2021.

Layanan cuaca Italia mengatakan Sardinia akan berada di "pusat" gelombang panas minggu depan - yang oleh peramal cuaca dijuluki Charon, diambil dari nama tukang perahu yang mengantarkan jiwa ke dunia bawah dalam mitologi Yunani.

"Suhu akan mencapai puncaknya antara 19 dan 23 Juli - tidak hanya di Italia tetapi juga di Yunani, Turki, dan Balkan. Beberapa rekor panas lokal di wilayah ini mungkin akan terpecahkan pada hari-hari itu," kata ahli meteorologi dan iklim Italia, Giulio Betti kepada BBC.