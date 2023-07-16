Ribuan Warga Medan Dukung Sikap Tegas Bobby Nasution dan Polisi Terhadap Pelaku Begal Sadis

MEDAN - Warga Kota Medan dan Sumut umumnya sudah muak dengan kelakuan sadis para begal di jalanan yang tega merampas kendaraan hingga sampai menghilangkan nyawa pengendara.

Ribuan warga Medan mendukung sikap tegas Wali Kota Medan Bobby Nasution yang meminta aparat kepolisian bertindak tegas terhadap pelaku begal sadis. Jika diperlukan, Bobby meminta polisi menembak begal sadis yang sudah sangat meresahkan.

Atas atensi tinggi Bobby Nasution, pihak Polrestabes Medan pun langsung bergerak. Sejumlah begal telah ditangkap bahkan ada yang ditembak mati. Polres Belawan juga terus fokus menangkap para begal yang meresahkan.

Ditanya media soal ketegasannya terhadap begal sadis yang meresahkan, Bobby Nasution pun tetap akan mendukung kepolisian untuk bersikap tegas bahkan jika diperlukan harus menembak mati.

"Coba ditanya masyarakat ya, lihat kondisinya. Dengan sudah banyak korban di Medan, coba ditanya kepada masyarakat (soal tembak mati begal). Kalau saya pribadi ditanya saya tetap mendukung polisi bertindak tegas," kata Bobby Nasution saat ditanya wartawan di sela-sela giat di Apeksi Makassar, Rabu (12/7/2023).