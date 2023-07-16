Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Tahanan Curanmor Tewas Dianiaya, Polda Jateng: 11 Oknum Polisi Lakukan Pelanggaran!

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |10:58 WIB
Tahanan Curanmor Tewas Dianiaya, Polda Jateng: 11 Oknum Polisi Lakukan Pelanggaran!
Kabid Humas Polda Jateng Kombes Iqbal/Foto: MNC Portal
A
A
A

SEMARANG -Sebanyak 11 oknum polisi diduga melakukan pelanggaran terkait peristiwa tewasnya OK (26), tahanan Polres Banyumas. Bahkan, 8 anggota di antaranya berpotensi dijerat pasal pidana atas kasus tersebut.

“Berdasarkan pendalaman, pemeriksaan, penyelidikan yang dilakukan Propam, ada sebanyak 11 anggota yang diduga melakukan pelanggaran,” kata Kabid Humas Polda Jateng Kombes Iqbal Alqudussy kepada awak media. Minggu (16/7/2023).

Lebih lanjut Iqbal mengatakan, hasil pemeriksaan menunjukkan 3 anggota diduga melanggar disiplin profesi. Mereka dianggap lalai menjaga tahanan.

“Untuk jenis pelanggarannya, perlu kami sampaikan, 3 anggota diduga melakukan pelanggaran bersifat disiplin karena lalai dalam tugas menjaga tahanan,” ujarnya.

Selanjutnya pada sisi kode etik, jumlah polisi yang diduga melanggar aturan berkembang dari 4 menjadi 8 anggota. Kedelapan oknum ini telah menjalani proses penyidikan.

“Kemudian empat lagi diduga melakukan pelanggaran kode etik. Dalam pengembangan penyelidikan, dari 4 berkembang menjadi 8 orang anggota. Dan mereka ini yang berpotensi pidana,” tuturnya.

“Saat ini dilaksanakan penyidikan utk diproses pidana,” tambah Iqbal.

Dikatakan Iqbal, untuk proses pidana 10 tahanan Polres Banyumas yang diduga menyebabkan tewasnya OK, pihak penyidik kini menunggu keputusan pihak kejaksaan terkait status berkas perkara.

“Terhadap tahanan 10 orang sudah dilakukan proses menunggu P-21 dari Kejaksaan,” ujar Iqbal.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/09/340/3083950/mayat-4Yuc_large.jpg
Dikabarkan Hilang, Pak Guru Ditemukan Tewas dalam Tahanan Polda Banten
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/13/337/3033853/5-fakta-kematian-tahanan-di-lapas-bekasi-polisi-ambil-sampel-hati-Uc9qPYJKJg.jpg
5 Fakta Kematian Tahanan di Lapas Bekasi, Polisi Ambil Sampel Hati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/338/3027307/tahanan-tewas-di-lapas-bulak-kapal-diduga-dianiaya-polisi-tunggu-hasil-autopsi-ncBXjaKcZf.jpg
Tahanan Tewas di Lapas Bulak Kapal Diduga Dianiaya, Polisi Tunggu Hasil Autopsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/17/338/2922058/tahanan-polsek-teluk-naga-tangerang-tewas-gantung-diri-di-kamar-mandi-943h3yND1V.JPG
Tahanan Polsek Teluk Naga Tangerang Tewas Gantung Diri di Kamar Mandi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/01/340/2912729/tahanan-titipan-kpk-di-lapas-jambi-meninggal-dunia-xiQdswzYwW.jpeg
Tahanan Titipan KPK di Lapas Jambi Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/29/340/2892130/tahanan-polsek-ditemukan-meninggal-gantung-diri-saat-sang-ibu-menjenguk-GLIZ7zuqE5.jpg
Tahanan Polsek Ditemukan Meninggal Gantung Diri saat Sang Ibu Menjenguk
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement