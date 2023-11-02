Tahanan Titipan KPK di Lapas Jambi Meninggal Dunia

JAMBI - Seorang tahanan titipan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan PN Tipikor Jambi atas nama Agus Rama bin Busamah diketahui meninggal dunia di RSUD Raden Mattaher Jambi, Rabu (1/11/2023). Diduga, tahanan tersebut terjatuh di kamar mandi klinik Lapas Jambi lantaran mengalami keluhan sakit.

"Pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 WIB, tahanan tersebut berobat ke klinik Lapas dengan keluhan tidak mau makan 2 hari, menggigil dan perut kembung," ujar Kepala Lapas Kelas IIA Jambi, Yunus Maraden Simangunsong.

Setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter Lapas dengan observasi 1x24 jam dirawat di klinik Lapas dengan pemasangan infus.

"Jika tidak membaik kondisinya akan direkomendasikan untuk dirujuk ke rumah sakit luar Lapas untuk penanganan medis lebih lanjut," tuturnya.

Kemudian sekitar pukul 22.00 WIB, dokter Lapas dan petugas medis memeriksa ulang kembali kondisi tahanan tersebut dan masih terbaring di ruang rawat klinik.

Namun, betapa terkejutnya komandan jaga saat akan melakukan pemeriksaan pada Rabu paginya. Ternyata tahanan atas nama Agus Rama sedang berada di kamar mandi klinik Lapas.

"Ketika diperiksa kondisinya tidak sadarkan diri diduga karena terjatuh di kamar mandi tersebut," jelas Yunus.