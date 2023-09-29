Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Tahanan Polsek Ditemukan Meninggal Gantung Diri saat Sang Ibu Menjenguk

Febriyono Tamenk , Jurnalis-Jum'at, 29 September 2023 |20:22 WIB
Tahanan Polsek Ditemukan Meninggal Gantung Diri saat Sang Ibu Menjenguk
Tahanan Polsek Kabawo ditemukan meninggal gantung diri saat sang ibu menjenguk (Foto : iNews)
A
A
A

 

MUNA - Seorang tahanan Polsek Kabawo, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Dirman (23), meninggal dunia di dalam sel usai 2 hari ditahan. Jenazah pemuda asal Desa Kawite-wite langsung diautopsi di Puskesmas Kabawo dan tidak ditemukan tanda tanda kekerasan.

Isak tangis keluarga pun pecah saat jenazah Dirman tiba di rumah duka, di Kecamatan Kabawo.

Korban ditemukan meninggal gantung diri setelah dua hari ditahan di ruang sel tahanan Polsek Kabawo. Dirman ditahan usai kedapatan memiliki senjata tajam saat acara joged lulo, beberapa waktu silam.

Korban diketahui telah meninggal saat sang ibu bernama Santi, datang ke Polsek Kabawo untuk menjenguk. Saat petugas menuju ruang tahanan, korban sudah tewas dengan cara gantung diri menggunakan ikat pinggang.

Jenazah korban kemudian diautopsi di Puskesmas Kabawo untuk mengetahui pasti kematian korban.

Sementara itu, Kapolres Muna AKBP Mulkaifin dalam konferensi persnya pada mengatakan, korban meninggal murni akibat gantung diri.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/09/340/3083950/mayat-4Yuc_large.jpg
Dikabarkan Hilang, Pak Guru Ditemukan Tewas dalam Tahanan Polda Banten
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/13/337/3033853/5-fakta-kematian-tahanan-di-lapas-bekasi-polisi-ambil-sampel-hati-Uc9qPYJKJg.jpg
5 Fakta Kematian Tahanan di Lapas Bekasi, Polisi Ambil Sampel Hati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/338/3027307/tahanan-tewas-di-lapas-bulak-kapal-diduga-dianiaya-polisi-tunggu-hasil-autopsi-ncBXjaKcZf.jpg
Tahanan Tewas di Lapas Bulak Kapal Diduga Dianiaya, Polisi Tunggu Hasil Autopsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/17/338/2922058/tahanan-polsek-teluk-naga-tangerang-tewas-gantung-diri-di-kamar-mandi-943h3yND1V.JPG
Tahanan Polsek Teluk Naga Tangerang Tewas Gantung Diri di Kamar Mandi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/01/340/2912729/tahanan-titipan-kpk-di-lapas-jambi-meninggal-dunia-xiQdswzYwW.jpeg
Tahanan Titipan KPK di Lapas Jambi Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/21/338/2887147/sebelum-tewas-dikeroyok-polisi-sebut-ada-permintaan-uang-ke-tahanan-kasus-cabul-I58tzHVGBx.jpeg
Sebelum Tewas Dikeroyok, Polisi Sebut Ada Permintaan Uang ke Tahanan Kasus Cabul
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement