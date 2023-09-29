Tahanan Polsek Ditemukan Meninggal Gantung Diri saat Sang Ibu Menjenguk

Tahanan Polsek Kabawo ditemukan meninggal gantung diri saat sang ibu menjenguk (Foto : iNews)

MUNA - Seorang tahanan Polsek Kabawo, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Dirman (23), meninggal dunia di dalam sel usai 2 hari ditahan. Jenazah pemuda asal Desa Kawite-wite langsung diautopsi di Puskesmas Kabawo dan tidak ditemukan tanda tanda kekerasan.

Isak tangis keluarga pun pecah saat jenazah Dirman tiba di rumah duka, di Kecamatan Kabawo.

Korban ditemukan meninggal gantung diri setelah dua hari ditahan di ruang sel tahanan Polsek Kabawo. Dirman ditahan usai kedapatan memiliki senjata tajam saat acara joged lulo, beberapa waktu silam.

Korban diketahui telah meninggal saat sang ibu bernama Santi, datang ke Polsek Kabawo untuk menjenguk. Saat petugas menuju ruang tahanan, korban sudah tewas dengan cara gantung diri menggunakan ikat pinggang.

Jenazah korban kemudian diautopsi di Puskesmas Kabawo untuk mengetahui pasti kematian korban.

Sementara itu, Kapolres Muna AKBP Mulkaifin dalam konferensi persnya pada mengatakan, korban meninggal murni akibat gantung diri.