7 Tahanan Polsek Tenayan yang Kabur Kembali Ditangkap Polisi

Polisi kembali menangkap 7 tahanan yang kabur (Foto Ilustrasi : Freepik)

PEKANBARU - Tim gabungan Polda Riau dan Polresta Pekanbaru kembali menangkap 7 tahanan yang kabur. Mereka yang kabur merupakan tahanan dari Polsek Tenayan Raya.

"Tim kita sudah berhasil menangkap kembali 7 tahanan yang kabur itu," kata Kapolda Riau Irjen M Iqbal, Kamis (21/9/2023).

Tujuh tahanan yang kabur itu adalah RWA.,WT alias E, HS, YS, RA alias R, KK dan FR. Mereka diamankan diberbagai lokasi.

"Mereka yang kita amankan itu satu diantaranya adalah WT yang merupakan otak pelaku untuk kabur para tahanan," tambah Dirkrimum Polda Riau Kombes Asep Darmawan.

Sementara itu polisi masih memburu 10 tahanan lain yang kabur. Saat ini 10 tahanan tersebut masih dalam pengejaran.