Peringatan 1 Muharram 2023 Jatuh pada Hari Apa?

JAKARTA - 1 Muharram menandakan pergantian tahun Hijriah. Sebagai salah satu hari besar agama Islam, umat muslim tentu saja perlu mengetahui 1 Muharram jatuh pada hari apa.

Sebagaimana yang diketahui, agama Islam menjadi agama dengan jumlah penganut terbanyak di Indonesia. Meskipun begitu, pemerintah negara tetap menggunakan penanggalan masehi mengikuti penanggalan yang digunakan secara internasional. Maka untuk mengetahui kapan tepatnya hari-hari besar agama Islam, umat Islam di Indonesia mengikuti keputusan dari pemerintah ataupun pihak-pihak ahli terkait.

Mengenai tahun baru Hijriah 1445, pemerintah menetapkan 1 Muharram 1445 jatuh pada tanggal 19 Juli 2023.

Namun berbeda dengan pergantian hari di tahun Masehi yang dihitung sejak tengah malam, pergantian hari di tahun Hijriah terjadi ketika matahari terbenam atau bertepatan dengan pelaksanaan shalat maghrib. Oleh sebab itu, meskipun 1 Muharram ditetapkan jatuh pada 19 Juli 2023, pergantian tahun Hijriah akan mulai terhitung setelah matahari tenggelam di tanggal 18 Juli 2023.

Hal ini merujuk pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 327 Tahun 2023, Nomor 1 Tahun 2023, Nomor 1 Tahun 2023.

Berdasarkan SKB tersebut, maka pemerintah juga menetapkan tanggal 19 Juli 2023 sebagai salah satu hari libur nasional.