HOME NEWS NASIONAL

Benarkah Hitler Pernah Tinggal dan Meninggal di Surabaya?

Tim Okezone , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |06:18 WIB
Benarkah Hitler Pernah Tinggal dan Meninggal di Surabaya?
A
A
A

JAKARTA – Jejak Adolf Hitler di Indonesia masih jadi tanda tanya besar. Sebelumnya, banyak yang mengatakan rumor itu ‘hoax’ belaka. Tapi tak jarang yang masih berpendapat bahwa diktator Jerman era Perang Dunia (PD) II meninggal di Surabaya itu benar.

Sebelumnya, Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini mengaku mendapat kabar itu dari budayawan Jombang, Jawa Timur, Emha Ainun Najib (Cak Nun). Oleh karenanya, Risma bakal mengecek isu itu dengan membentuk tim untuk menelusurinya.

Beberapa tahun silam disebutkan bahwa ada seorang dokter berkewarganegaraan Jerman, Georg Anton Poch yang bekerja di sebuah rumah sakit di Sumbawa. Menurut pengakuan beberapa orang, Poch itu adalah Hitler yang kabur dari Jerman dan menyamar di Indonesia.

Namun, sejumlah sumber pasca-PD II menyebutkan, petinggi Nazi (Nationalsozialistische) yang lahir di Braunau, Austria itu sudah tewas bunuh diri pada 30 April 1945.

Lebih jauh, mayat Hitler bersama Eva Braun, istri yang baru dinikahinya, disebutkan dibakar para pembantunya, seperti supir pribadi Erich Kempka, ajudan pribadi Otto Günsche dan Menteri Propaganda, Josef Goebbels.

Halaman:
1 2
      
