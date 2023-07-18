Advertisement
HOME NEWS JATENG

Ganjar Pranowo Tinjau Lokasi Kecelakaan KA Brantas vs Truk di Semarang

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |23:45 WIB
Ganjar Pranowo Tinjau Lokasi Kecelakaan KA Brantas vs Truk di Semarang
A
A
A

SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meninjau lokasi kecelakaan Kereta Api (KA) Brantas relasi Pasar Senen – Blitar dengan truk tronton di perlintasan berpalang pintu Jl. Madukoro Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (18/7/2023).

Kontributor MNC Portal Indonesia, Eka Setiawan melaporkan Ganjar melakukan pengecekan di lokasi kecelakaan usai menghadiri acara 1 Muharam 1445 Hijriah atau malam Satu Suro di Kompleks kantor Gubernur.

“Sebelumnya ada acara 1 Muharam, malam Satu Suro di Kompleks Gubernuran. Pak Gubernur sempat ke Solo dulu, sebelum menghadiri ke Semarang dan ada di lokasi,” katanya.

Pada kesempatan itu, Ganjar terlihat sempat mendekat ke lokasi kecelakaan. Dia juga mengarahkan masyarakat untuk tidak mendekat ke lokasi yang telah diberikan police line atau garis polisi. Mengingat, proses evakuasi masih terus dilakukan hingga saat ini.

“Tadi memang pak Ganjar sempat memantau langsung, mendekat ke lokasi. Dan mengarahkan warga yang membandel karena memang sudah di police line tapi tetap mendekat ke lokasi. Jadi memang mengarahkan untuk menjauh dari lokasi karena berbahaya dalam proses evakuasi,” kata Eka.

(Khafid Mardiyansyah)

      
