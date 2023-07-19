Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

5 Fakta Pemerintah Tunggu Proses Hukum Panji Gumilang untuk Selamatkan Ponpes Al Zaytun

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |07:00 WIB
5 Fakta Pemerintah Tunggu Proses Hukum Panji Gumilang untuk Selamatkan Ponpes Al Zaytun
Mahfud MD (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah menunggu proses hukum terhadap Panji Gumilang sebelum mengambil sikap untuk menyelamatkan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun.

Okezone merangkum 5 fakta soal sikap pemerintah tersebut. Berikut ulasannya.

1. Mahfud MD Sebut Ponpes Al Zaytun Lembaga Pendidikan Bagus

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai Ponpes Al Zaytun lembaga pendidikan yang bagus.

2. Pemerintah Akan Bina Ponpes Al Zaytun

Kata dia, pemerintah akan membina Ponpes Al Zaytun. Menurut Mahfud, penyelamatan Ponpes Al Zaytun akan dilakukan usai proses hukum terhadap Panji Gumilang telah selesai.

3. Alumnus Ponpes Al Zaytun Anaknya Pintar-Pintar

"Al Zaytun itu suatu lembaga pendidikan yaang menurut kami produknya sangat bagus, anaknya pintar-pintar, sehingga kita akan selamatkan itu. Cuma bagaimana menyelamatkan itu, tunggu posisi hukum terhadap Panji Gumilang," kata Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/7/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175748/ahy-HqIc_large.jpg
Anak Buah Menko AHY Luruskan Narasi Penindakan Ponpes Tak Berizin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/337/3150947/dpr-wefn_large.jpg
DPR Dorong Pembentukan Ditjen Pesantren Urusi Lembaga Pendidikan Keagamaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/11/338/3032940/ribuan-santri-ponpes-darunnajah-jakarta-antusias-sambut-kedatangan-imam-besar-al-azhar-mesir-I4AfB6SRhv.jpg
Ribuan Santri Ponpes Darunnajah Jakarta Antusias Sambut Kedatangan Imam Besar Al Azhar Mesir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/06/525/3018318/sekda-majalengka-eman-suherman-berdayakan-pesantren-bina-akhlak-generasi-muda-0svq4I318z.jpg
Sekda Majalengka Eman Suherman Berdayakan Pesantren Bina Akhlak Generasi Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/02/337/2991738/sah-lulusan-ma-had-aly-bisa-ikut-seleksi-cpns-penyuluh-agama-I2JMxAoQJi.jpg
Sah! Lulusan Ma'had Aly Bisa Ikut Seleksi CPNS Penyuluh Agama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/04/338/2978813/heboh-akses-jalan-santri-ponpes-khoirur-rooziqiin-di-beji-depok-terkurung-kompleks-warga-1sIzvwTUS4.jpg
Heboh Akses Jalan Santri Ponpes Khoirur Rooziqiin di Beji Depok Terkurung Kompleks Warga
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement