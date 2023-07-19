Bulan Suro Dikeramati Orang Jawa hingga Dilarang Gelar Pernikahan, Ini Faktanya

BULAN Suro banyak dikeramati oleh orang Jawa, yang kerap dikaitkan dengan tradisi sakral dan mistis. Banyak larangan yang masih dipercaya hingga sekarang, salah satunya tidak boleh mantu alias menikahkan anak. Karena kepercayaan masyarakat Jawa, pada bulan Suro Nyi Roro Kidul sedang melakukan pesta pernikahan.

Penceramah ternama, KH Ahmad Muwafiq atau Gus Muwafiq mengatakan, orang Jawa memang punya banyak larangan saat bulan Suro. Mereka tidak berani mantu, senang-senang, bahkan sampai pindah rumah.

"Ini orang yang kadang salah paham. Orang yang paling percaya dengan barang-barang yang bikin orang musyrik. Buktinya apa, masak pas bulan Asyura (Suro) enggak berani menikah. Malah orang Jawa mempercayai kalau Nyi Roro Kidul mantu," ucap Gus Muwafiq dalam ceramahnya lewat tayangan video.

Padahal yang terjadi di bulan Suro sebenarnya terkait dengan awal kisah Nabi Muhammad SAW hijrah. Ketika itu, Islam pertama kali turun di Makkah, lanjut ke Madinah. Lalu menantu Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Ali, mengajaknya ke Basrah. Mereka pergi bersama dengan Sayyidina Hasan dan Husein, putranya.

Basrah (Persia) pada masa itu adalah Negara yang belum dimasuki Islam. Orang-orang di sana masih menyembah api. Karena Sayyidina Ali sosok orang cerdas dan lembut, dia pun disegani oleh orang Persia.

Sampai Raja Persia, Rustum, mencari tahu sosok Sayyidina Ali. Setelah tahu kebaikannya, Raja Rustum yang beragama Majusi berkunjung ke rumah, bertujuan melamar putra Sayyidina Ali. Akhirnya, putranya menikah dengan putri dari Raja Rustum, sampai mendapat banyak keturunan.