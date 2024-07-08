3 Fakta PBNU Tetapkan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1446 H Jatuh pada 8 Juli

JAKARTA - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menetapkan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1446 Hijriah bertepatan dengan hari Senin, 8 Juli 2024. Ketetapan tersebut disampaikan PBNU melalui Pengumuman Lembaga Falakiyah PBNU.

Ketetapan tersebut tertuang dalam Pengumuman Lembaga Falakiyah PBNU Nomor 046/LF-PBNU/VII/2024 yang dikeluarkan pada, Sabtu 6 Juli 2024 pukul 19.30 WIB. Terdapat empat poin penting yang disampaikan dalam ketetapan tersebut.

Berikut fakta-faktanya:

1. Tidak Melihat Hilal

Poin pertama dalam surat tersebut, Lembaga Falakiyah PBNU telah menyelenggarakan rukyatul hilal atau pengamatan hilal dan hasilnya di semua lokasi tidak melihat hilal.

2. Ditetapkan 1 Muharram Jatuh pada 8 Juli

Dengan tidak melihat hilal di semua lokasi, maka PBNU menetapkan 1 Muharram 1446 Hijriah jatuh pada Senin 8 Juli 2024.

"Sebagai tindak lanjutnya maka awal bulan Muharram 1446 H bertepatan dengan Senin Legi 8 Juli 2024 M (mulai malam Senin) atas dasar istikmal," tulis poin kedua dalam ketetapan LF PBNU tersebut dikutip Minggu 7 Juli 2024.