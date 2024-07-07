Banjir Terjang Cirebon, BNPB: 16.310 Jiwa Terdampak

CIREBON - Sebanyak 16.310 jiwa di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat terdampak akibat banjir akibat curah hujan yang turun pada Sabtu 6 Juli 2024.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari menyebutkan banjir tersebut mengakibatkan meluapnga sungai-sungai seperti Wangan Ayam, Pembuang Posong, Winong, Jonggol, dan Sriganala.

“Hasil pendataan BPBD Kabupaten Cirebon sebanyak 16.310 jiwa atau 5.443 kepala keluarga terdampak banjir. Sebanyak 4.269 rumah tergenang air dengan tinggi mencapai 30 hingga 40 cm, dan sawah seluas 15 hektar juga turut terendam,” kata Abdul Muhari lewat keterangannya, Minggu (7/7/2024).

Abdul Muhari menjelaskan, berdasarkan informasi BMKG diprediksi hujan lebat masih berpotensi terjadi hingga beberapa waktu ke depan. Pihak BPBD Kabupaten Cirebon telah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan assessment dan memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak.

“Hingga saat ini, upaya penanganan masih terus dilakukan oleh tim gabungan dari BPBD, TNI, dan Polri. Evakuasi warga terdampak dan pendistribusian logistik makanan siap saji menjadi prioritas untuk memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat terdampak,” ujar dia.

Lebih jauh, ia menyatakan kondisi saat ini banjir belum sepenuhnya surut, sehingga masyarakat diimbau untuk tetap waspada dan mematuhi petunjuk dari BPBD dan pihak terkait.

“BNPB mengimbau warga yang tinggal di sekitar sungai-sungai yang rawan banjir untuk segera mengungsi ke tempat yang lebih aman,” pungkasnya.

(Arief Setyadi )