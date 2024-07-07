Tanggul Sungai Jebol, Ribuan Rumah di Cirebon Terendam Banjir

CIREBON - Ribuan rumah terendam banjir di sejumlah desa di Kecamatan Susukan, Arjawinangun dan Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 6 Juli 2024 siang.

Banjir terparah dialami tiga desa di Kecamatan Gegesik yakni Desa Jagapura, Jagapura Kulon dan Desa Jagapura Wetan dengan ketinggian mencapai 1 meter. Bahkan, banjir di Kecamatan Gegesik juga merendam jalur provinsi penghubung Cirebon-Indramayu dengan ketinggian mencapai 50 sentimeter.

Hampir sebagian besar rumah di tiga desa tersebut terendam banjir. Air deras yang datang secara tiba-tiba pada minggu dini hari membuat sebagian warga tak bisa berbuat apa-apa.

Perabotan rumah mulai dari elektronik hingga furniture terendam banjir di dalam rumah yang berkisar 60 sampai 80 sentimeter.

Warga Jagapura Kulon, Kawedi mengaku, banjir kali ini merupakan terparah dalam lima tahun terakhir. Bahkan, air saat ini telah merendam rumah selama lebih dari 12 jam.