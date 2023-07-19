6 Mitos Malam 1 Suro, Topo Bisu Mubeng Beteng hingga Aroma Kemenyan di Keraton

MALAM satu Suro, dalam kalender Islam disebut malam 1 Muharram, dikenal dengan cerita-cerita yang penuh misteri. Menurut kepercayaan orang tertentu, malam tersebut dianggap sangat sakral.

Konon katanya, pada malam satu Suro banyak makhluk-makhluk gaib berkeliaran. Dan dari kepercayaan masyarakat Kejawen, satu suro adalah malam di mana ritual kebudayaan harus dijalankan.

Berikut enam mitos yang dipercaya sebagian orang di malam satu suro, seperti dilansir dari berbagai sumber:

1. Topo Bisu Mubeng Beteng, Yogyakarta

Masyarakat Yogyakarta pada malam 1 Suro, akan melakukan tradisi Topo Bisu Mubeng Beteng. Yakni suatu kepercayaan, mereka akan berjalan mengitari benteng Keraton tanpa menimbulkan suara sedikitpun.

Tradisi ini dilakukan sebagai suatu evaluasi diri yang diperbuat selama satu tahun. Biasanya Topo Bisu Mubeng Beteng ini dilakukan tengah malam atau bertepatan pada pukul 24.000 WIB.