Heboh Ribuan Burung Gagak 'Serbu' Tel Aviv Israel, Pertanda Apa?

JAKARTA - Viral ribuan burung gagak 'menyerbu' Tel Aviv saat perang antara Amerika Serikat (AS)-Israel dan Iran memasuki hari ke-26. Tampak kendaraan dan jalanan tertutup sepenuhnya oleh burung-burung tersebut.

Banyak pengguna media sosial yang membagikan gambar ini berkomentar bahwa hal itu adalah pertanda buruk, melansir haberler, Kamis (26/3/2026). Saat cuplikan kawanan gagak yang terbang di langit Tel Aviv menjadi topik hangat di media sosial, rekaman lain dari kota tersebut juga memberikan dampak yang signifikan.

Video baru yang beredar di media sosial juga menunjukkan kendaraan dan jalanan yang tertutup sepenuhnya oleh burung gagak. Rekaman yang diambil seorang pengemudi dari dalam kendaraan tersebut dengan cepat menjadi viral.

Menyusul beredarnya rekaman tersebut, beberapa pengguna mengaitkan situasi ini dengan teks-teks keagamaan. Alkitab, khususnya dalam teks apokaliptik seperti kitab Wahyu, memuat gambaran tentang burung pemakan bangkai (gagak, hering) yang muncul setelah perang, kehancuran, dan kematian.

Karena alasan inilah, beberapa unggahan menilai gambar-gambar tersebut sebagai "pertanda akan datangnya hal-hal buruk."

Sementara para pakar menyatakan terbangnya burung gagak secara kolektif di atas kota dapat dijelaskan oleh alasan musiman atau lingkungan, dan gambar semacam itu mungkin tidak secara langsung mengindikasikan situasi yang luar biasa. Namun, lantaran ketegangan yang terus berlanjut di kawasan tersebut, gambar-gambar seperti ini menyebar lebih cepat di media sosial, dan terlihat bahwa interpretasi simbolis serta religius juga turut meningkat.

(Arief Setyadi )

