INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Ganjar Bertemu Para Ulama dari Berbagai Daerah di Rembang

Heri Purnomo , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |21:24 WIB
Ganjar Bertemu Para Ulama dari Berbagai Daerah di Rembang
Ganjar Pranowo (Foto: Heri Purnomo)
A
A
A

REMBANG - Bakal calon presiden (Bacapres) dari PDIP Ganjar Pranowo yang juga Gubernur Jawa Tengah bertemu dengan 56 ulama dari berbagai daerah di Pondok Pesantren Al Anwar Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah pada Rabu (19/7/2023).

Dari 56 ulama itu di antaranya ada 35 ulama dari Jawa Tengah, 1 ulama dari Yogyakarta, dan 8 ulama dari Jawa Barat, 3 ulama dari Lampung. Kemudian, 4 ulama dari Papua, 2 ulama dari Kalimantan Selatan, 1 ulama dari Kalimantan Tengah dan 2 ulama dari Kalimantan Timur, serta lainnya.

Ganjar Pranowo mendapat banyak petuah tentang membangun negeri dalam pertemuan tersebut. Dalam pertemuan tertutup itu tampak hadir Gus Mus dan Gus Baha. Namun, mereka tidak mau berkomentar terkait pertemuan tersebut.

Usai pertemuan, Ganjar Pranowo disambut meriah dengan kelompok drumband dari pondok pesantren setempat.

Ganjar mengatakan, dalam pertemuan tersebut ia diajak diskusi bagaimana membangun negeri dan banyak mendapatkan petuah dari para ulama.

(Arief Setyadi )

      
