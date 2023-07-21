Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Bruce Lee Meninggal 50 Tahun Lalu, tapi Kung Fu-Nya Selalu Dikenang

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |06:27 WIB
Bruce Lee Meninggal 50 Tahun Lalu, tapi Kung Fu-Nya Selalu Dikenang
Bruce Lee (Foto: Tangkapan layar You Tube)
A
A
A

BRUCE Lee meninggal dunia 50 tahun lalu. Hong Kong memperingati kematiannya dengan berbagai pameran, pemutaran film-film yang dibintanginya, dan berbagai kegiatan untuk mengenang warisan budaya yang ditinggalkannya.

Anak-anak di Sekolah Bela Diri Wing Chun di Hong Kong mungkin tidak tahu banyak tentang Bruce Lee, tetapi mereka belajar kung fu, seni bela diri tradisional China yang dipopulerkan Lee.

Nima King, pendiri sekolah itu, merasa kehadiran lembaganya memiliki arti penting, khususnya pada hari Kamis 20 Juli 2023, ketika Hong Kong memperingati setengah abad kematian ikon bela diri tersebut.

Warga Australia keturunan Iran yang menetap di Hong Kong itu adalah salah satu dari banyak orang yang terinspirasi oleh Lee. Ia membuka sekolah "Wing Chun" di Hong Kong pada tahun 2008, dengan harapan dapat mewariskan ilmu bela diri itu kepada lebih banyak generasi mendatang.

Ia beranggapan Bruce Lee tidak hanya memopulerkan gaya kungfu paling kontemporer, tapi juga filosofi Jeet Kune Do yang yang menjadi acuan ilmu bela diri itu, yang menekankan pada fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi. Menyebut nama Lee, kata King, mengingatkannya pada kegigihan.

"Ia adalah ikon yang memberi inspirasi pada generasi muda. Terlepas dari usia Anda, ia bisa menjadi inspirasi dalam menghadapi pasang surut kehidupan. Bisa saja Anda terpuruk pada satu ketika, tapi tidak berarti Anda harus menyerah dan menangis. Anda harus bangkit, dan menghadapinya. Terlepas apakah Anda pria, wanita, atau anak-anak," ujarnya dilansir dari VoA Indonesia, Jumat (21/7/2023).

Wing Chun terkenal dengan serangan cepat dan teknik pertarungan jarak dekatnya. Gaya itu dipelajari Lee sejak usia 13 tahun di bawah bimbingan seorang tokoh ilmu bela diri terkemuka yang dijuluki Ip Man.

King sendiri belajar dari salah seorang murid Ip Man. "Guru saya Chu Shong-tin, mengikuti jejak Bruce Lee. Saya pikir pasti itulah salah satu alasan mengapa saya pindah ke Hong Kong," komentarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/18/3169153/viral-FvxH_large.jpg
Kilas Balik Peristiwa 11 September, Tragedi Kelam Serangan Teroris ke Gedung Kembar WTC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/27/18/2927934/3-raja-eropa-yang-punya-banyak-istri-Oode3qh6ge.jpg
3 Raja Eropa yang Punya Banyak Istri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/09/18/2917272/sejarah-perang-6-hari-israel-EkRszdefKZ.jpg
Sejarah Perang 6 Hari Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/06/18/2915390/profil-arthur-balfour-pm-inggris-yang-menandatangani-deklarasi-balfour-ssWsb0vxzr.jpg
Profil Arthur Balfour, PM Inggris yang Menandatangani Deklarasi Balfour
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/09/18/2898012/sejarah-perang-yom-kippur-konflik-israel-hadapi-mesir-dan-suriah-pada-1973-Co3rLlY5KU.jpg
Sejarah Perang Yom Kippur, Konflik Israel Hadapi Mesir dan Suriah pada 1973
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/14/18/2882667/sejarah-revolusi-rusia-singkat-dan-latar-belakangnya-hY70gKXbFx.jpg
Sejarah Revolusi Rusia Singkat dan Latar Belakangnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement