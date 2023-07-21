Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Peristiwa 21 Juli: Belanda Invasi Indonesia Lewat Agresi Militer I

Arief Setyadi , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |05:06 WIB
Peristiwa 21 Juli: Belanda Invasi Indonesia Lewat Agresi Militer I
Agresi Militer I Belanda (Foto: Gahetna.nl)
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah peristiwa penting dan bersejerah terjadi pada 21 Juli setiap tahunnya baik di dalam maupun luar negeri. Di antaranya, Belanda melakukan invansi lewat Agresi Militer Belanda I.

Berikut peristiwa yang terjadi pada 21 Juli sebagaimana dikutip Okezone dari Wikipedia:

1. Agresi Militer I Belanda

Belanda melakukan Agresi Militer I pada 21 Juli hingga 5 Agustus 1947. Operasi militer itu dilakukan di Pulau Jawa dan Sumatera.

Operasi ini menegaskan, hasil perundingan Linggarjati pada 25 Maret 1947 sudah tidak berlaku lagi. Saat itu, Belanda mulai mengangkat senjata ke sejumlah daerah di Indonesia.

Agresi Militer Belanda I bertujuan untuk merebut daerah perkebunan dan sumber daya alam (SDA) yang melimpah di bumi Indonesia. Kata Belanda, tindakan ini sebagai aksi polisionil dan menyatakannya sebagai urusan dalam negeri untuk mengelabui dunia internasional.

Tentara yang dikerahkan untuk melancarkan agresi ini mencapai lebih dari 100.000 orang dengan dilengkapi alat utama sistem senjata (alutsista) yang canggih. Indonesia menganggap tindakan ini sebagai pelanggaran dari perundingan Linggarjati.

      
