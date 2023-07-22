Pertamina Grand Prix of Indonesia 2023 Kembali Sambangi Mandalika

Jakarta – Perhelatan balap paling terkenal di dunia, MotoGP akan kembali hadir di salah satu trek terindah di dunia, Sirkuit Pertamina Mandalika pada 13-15 Oktober 2023. Pada kalender MotoGP 2023 di Indonesia, Pertamina kembali berpartisipasi menjadi sponsor naming rights yakni Pertamina Grand Prix of Indonesia.

“Pertamina bangga masih dipercaya, dan akan memberikan dukungan paling maksimal bagi kelancaran serta kesuksesan perhelatan MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia yang akan dilakukan di Mandalika, Lombok. Peran Pertamina tidak terlepas juga dari sinergi dengan berbagai pihak yakni Dorna Sports, Mandalika Grand Prix Association (MGPA), Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), serta mitra strategis lainnya,” ucap Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati.

Kehadiran MotoGP menurut Nicke juga memiliki manfaat yang sangat positif. MotoGP 2022 berkontribusi sekitar 5 triliun rupiah bagi perekonomian nasional, menyerap hingga 4.600 tenaga kerja, dan berhasil mengenalkan 50 UMKM dengan berbagai produk khas Indonesia kepada dunia internasional.

“Jadi dampaknya memang sangat terasa. Ditahun ini diharapkan dampak positif kembali hadir di Mandalika, apalagi saat ini persiapan sudah lebih matang, akomodasi lebih banyak, transportasi dan kenyamanan juga terus ditingkatkan,” terang Nicke.

Tak berhenti disitu, untuk menyemarakkan gelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan mengatakan bahwa aplikasi MyPertamina telah siap untuk menjual sekitar 3.191 tiket dari berbagai kategori, mulai dari Sunday Pass, Weekend Pass, dan VIP Hospitality Suites 3 Days untuk Deluxe Class.

Penjualan tiket rencananya juga akan dilakukan secara langsung dengan jumlah terbatas lewat The Ultimate Box MotoGP Pertamina Grand Prix Indonesia, membawa suasana pit garasi pembalap MotoGP ke 10 kota yakni Jakarta, Bandung, Semarang, Medan, Batam, Yogyakarta, Surabaya, Makassar, Bali, dan Lombok.