Humor Gus Dur: Kisah Gus Dur Ragu Punya 2 Tanggal Lahir

JAKARTA – Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid atau akrab disapa Gus Dur dikenal sebagai sosok yang humoris. Gus Dur kerap melontarkan humor yang bisa membuat orang tertawa terbahak-bahak hingga meredakan ketegangan politik pada kala itu.

Salah satunya adalah kisah tentang dirinya yang lupa tanggal lahirnya sendiri.

Hal ini terungkap saat Gus Dur kecil ketika ditanya sang guru sekolah. Dilansir laman Gusdur.net, kisah lucu tersebut berawal ketika Gus Dur masih kecil dan mendaftar sebagai siswa di salah satu sekolah dasar (SD) di Jakarta. Kemudian salah seorang guru bertanya kepadanya.

"Namamu siapa, nak?,” tanya guru itu.

Lalu Gus Dur pun menjawab, "Abdurrahman Wahid,” jawabnya.

Guru tersebut lanjut mengajukan pertanyaan lainnya.

"Tempat dan tanggal lahir?,” ujarnya.

"Jombang ... ," jawab Gus Dur.