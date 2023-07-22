Ketika Bung Karno Kerahkan Pasukan Tengkorak Melawan Belanda

PRESIDEN Soekarno mengambil langkah mengeluarkan instruksi agar dibentuk pasukan katak. Itu dilakukan saat hubungan Indonesia dan Belanda memanas karena perebutan Irian Barat.

Tanpa pakaian resmi dan tak bersepatu, upacara peremian digelar Menteri Panglima AL Laksamana Madya Raden Eddy Martadinata. Kopaska berdiri di area kolam renang Senayan ketika para calon instruktur Kopaska sedang berlatih.

Hal tersebut dilakukan mendadak karena tim akan diterjunkan ke Operasi Trikora membebaskan Irian Barat. Pasukan tersebut dianggap mampu menyerang armada Angkatan Laut Belanda alias Koninklijk Marine (KM) yang memblokade Indonesia.

Komando Pasukan Katak (Kopaska) TNI AL adalah pasukan elite satuan yang semboyan Tan Hana Wighna Tan Sirna atau tidak ada rintangan yang tak dapat diatasi. Kopaska didirikan pada 31 Maret 1962.

Dilansir dari berbagai sumber, ciri khas pasukan ini memakai topeng tengkorak. Kedudukannya berada di bawah Koarmada, dan bertanggung jawab langsung kepada KSAL. Berbagai tugas rahasia bisa diemban pasukan khusus ini seperti, operasi amfibi, operasi khusus dan lain sebagainya.

Untuk bisa menjadi Kopaska harus memiliki mental dan fisik yang kuat. Tak heran, pasukan ini merupakan pasukan elit yang kemampuannya tersohor.

Banyak yang tidak berhasil saat pendidikan untuk mendapat brevet Kopaska. Fase latihan pertama selama 1,5 bulan diakhiri dengan hell week.